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Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 03:21:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Nejat Fırat atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali Aydın ve Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel görevden alındı, Ege Bölge Müdürlüğüne Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın Ekmekyapar getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli Arvas görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Selahattin Bayram atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Şeyhmus Hayrullah Karagöz getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

 

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