0553 313 94 23

Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj gölü sahasında kalan tarihi eserlerin ardından, 5 türbe ile 8 köy mezarlığı da yeni yerleşim yerine naklediliyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü sahasında kalan tarihi eserlerin ardından 5 türbe ile 8 köy mezarlığı da yeni yerleşim yerine taşınıyor.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda baraj gölü sahasından çıkarılan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Süleyman Han Camisi minaresi, Hasankeyf Kalesi orta kapısı, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Baldaken Türbeleri ile Er-Rızık, Kızlar ve Koç camileri, yeni Hasankeyf'teki Kültürel Park Alanı'na naklinin ardından 5 türbe ile 8 köy mezarlığının da yeri değiştiriliyor.

Hasankeyf ilçesinin Suçeken ve Kılıç, Siirt'in Kumçay, Çağlarca, Yazlıca, Çattepe, Eğlence ve Kaşüstü köylerine ait mezarlar, yeni yerleşim yerinde aynı isimle oluşturulan köylerin bulunduğu alana naklediliyor.

785 mezar taşındı

Yakınları tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılan 1150 mezardan 785'i için taşınma işlemi tamamlandı.

Ailelerin de katıldığı çalışmada, din görevlileri eşliğinde iş makineleri ile çıkarılan cenazeler kefene sarılarak tabutlarla yeni mezarlara nakledildi.

265 mezar için taşınma süreci devam ederken, mezarların yaklaşık 3 ayda taşınması planlanıyor.

Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbeleri için, yeni yerleşim yerinde nakledilecekleri yerler için hazırlıklar sürüyor.

Nakledilecek alanların hazırlanmasının ardından türbeler için başlatılacak taşıma işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Tüm mezarları yeni yerlerine taşımayı hedefliyoruz"

Yüklenici firma temsilcisi Fırat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1150 mezarın taşınması için müracaat yapıldığını belirterek, 785'inin taşınma işleminin tamamlandığını söyledi.

Demir, çalışmaların Batman merkeze bağlı Suçeken köyü mezarlığında sürdüğünü ifade ederek, taşıma işleminin devam ettiğini aktardı.

Devletin tarihe olduğu kültürel ve manevi değerlere de önem verdiğini dile getiren Demir, bu kapsamda baraj gölü sahasında kalacak türbe ve mezarların da taşınması için titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Ailelerin dilekçe ile yaptığı başvuru ile din görevlilerinin nezaretinde çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Demir, "2-3 ay içerisinde tüm mezarları baraj gölü sahasından çıkararak, yeni yerlerine taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
  1. Batman
  2. Siirt
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    1. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    2. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    3. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    4. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    5. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    6. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    7. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    8. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    9. Başkan Şerifoğulları, afet..
    10. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    11. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    12. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    13. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    14. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    15. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    16. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    17. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    18. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    19. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    20. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    21. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    22. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    23. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    24. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    25. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    26. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    27. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    28. Melikgazi Belediye Başkanı..
    29. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    30. Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!