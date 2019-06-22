Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü sahasında kalan tarihi eserlerin ardından 5 türbe ile 8 köy mezarlığı da yeni yerleşim yerine taşınıyor.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda baraj gölü sahasından çıkarılan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Süleyman Han Camisi minaresi, Hasankeyf Kalesi orta kapısı, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Baldaken Türbeleri ile Er-Rızık, Kızlar ve Koç camileri, yeni Hasankeyf'teki Kültürel Park Alanı'na naklinin ardından 5 türbe ile 8 köy mezarlığının da yeri değiştiriliyor.

Hasankeyf ilçesinin Suçeken ve Kılıç, Siirt'in Kumçay, Çağlarca, Yazlıca, Çattepe, Eğlence ve Kaşüstü köylerine ait mezarlar, yeni yerleşim yerinde aynı isimle oluşturulan köylerin bulunduğu alana naklediliyor.

785 mezar taşındı

Yakınları tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılan 1150 mezardan 785'i için taşınma işlemi tamamlandı.

Ailelerin de katıldığı çalışmada, din görevlileri eşliğinde iş makineleri ile çıkarılan cenazeler kefene sarılarak tabutlarla yeni mezarlara nakledildi.

265 mezar için taşınma süreci devam ederken, mezarların yaklaşık 3 ayda taşınması planlanıyor.

Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbeleri için, yeni yerleşim yerinde nakledilecekleri yerler için hazırlıklar sürüyor.

Nakledilecek alanların hazırlanmasının ardından türbeler için başlatılacak taşıma işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Tüm mezarları yeni yerlerine taşımayı hedefliyoruz"

Yüklenici firma temsilcisi Fırat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1150 mezarın taşınması için müracaat yapıldığını belirterek, 785'inin taşınma işleminin tamamlandığını söyledi.

Demir, çalışmaların Batman merkeze bağlı Suçeken köyü mezarlığında sürdüğünü ifade ederek, taşıma işleminin devam ettiğini aktardı.

Devletin tarihe olduğu kültürel ve manevi değerlere de önem verdiğini dile getiren Demir, bu kapsamda baraj gölü sahasında kalacak türbe ve mezarların da taşınması için titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Ailelerin dilekçe ile yaptığı başvuru ile din görevlilerinin nezaretinde çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Demir, "2-3 ay içerisinde tüm mezarları baraj gölü sahasından çıkararak, yeni yerlerine taşımayı hedefliyoruz." dedi.