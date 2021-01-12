Ata sporumuz göz kamaştırdı! Uyanış Büyük Selçuklu’da yürekler hopladı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16. Bölümünde ata sporumuzun olduğu bir sahne bomba etkisi yaptı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayınlandığı günden bu güne reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16. Bölümünde yine savaş sahneleri dikkat çekerken, ata sporumuzun olduğu bir sahne büyük ilgi gördü.
İlk sezonun reytinglerini alt üst etmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Emre Konuk şu ifadeleri kullandı:
Ata sporumuz güreş; gelenekli sporumuz cirit; neşemizi ve yiğitliğimizi anlatan kılıç kalkan dizimize renk kattı. Desteklerinden ötürü Etnopor’a teşekkür ederiz.