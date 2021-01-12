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Medya Ata sporumuz göz kamaştırdı! Uyanış Büyük Selçuklu’da yürekler hopladı
Medya

Ata sporumuz göz kamaştırdı! Uyanış Büyük Selçuklu’da yürekler hopladı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16. Bölümünde ata sporumuzun olduğu bir sahne bomba etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:26:00 -

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayınlandığı günden bu güne reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16. Bölümünde yine savaş sahneleri dikkat çekerken, ata sporumuzun olduğu bir sahne büyük ilgi gördü.

İlk sezonun reytinglerini alt üst etmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Emre Konuk şu ifadeleri kullandı:

Ata sporumuz güreş; gelenekli sporumuz cirit; neşemizi ve yiğitliğimizi anlatan kılıç kalkan dizimize renk kattı. Desteklerinden ötürü Etnopor’a teşekkür ederiz.

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