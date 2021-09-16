Associated Press ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan mülteci alacağına ilişkin belgeyi paylaştı

AP'nin söz konusu Dışişleri Bakanlığı belgesine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi 15 Eylül Çarşamba itibarıyla eyaletlere kaç mülteci kabul etmeleri gerektiğini bildirmeye başladı.

ABD'ye getirilen yaklaşık 37 bin Afgan mültecinin paylaşımı ile ilgili olan belgede, ülkenin en büyük eyaletlerinden California'ya 5 bin 200 kişi ile en çok Afgan mülteci verilecek.

Alabama ve Mississippi eyaletleri 10 kişi ile en az mülteci eyaletler olurken, Hawaii, Güney Dakota, Batı Virginia, Wyoming eyaletleri ve başkent Washington DC'ye mülteci yerleştirilmesi öngörülmüyor.

Öte yandan California, Maryland (1348 mülteci), Teksas (4 bin 481) ve Virginia (1166) eyaletlerine diğerlerinden daha çok mülteci verilmesinin nedeninin, Afganların bu eyaletlerdeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmek istemesi olduğu kaydedildi.

ABD'de Biden yönetimi bu ayın sonuna kadar 65 bin, Eylül 2022'nin sonuna kadar ise 95 bin Afgan mültecinin ABD'de yeniden yerleştirilmesi için Kongreden fon talep etmişti.