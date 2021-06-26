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Gündem Asrın projesine Bismillah
Gündem

Asrın projesine Bismillah

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 10 yıl önce müjdelediği Kanal İstanbul için ilk temel bugün atılıyor. Dünyada büyük yankı uyandıran içimizdeki ‘istemezükçü’ zihniyetin ise, ‘çevre katlediliyor’, ‘ekolojik denge bozuluyor’, ‘yandaşa peşkeş çekiliyor’ hezeyanlarıyla karşı çıktığı asrın projesi yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayacak ve hayata geçtiğinde Türkiye’ye yılda 1.5-2 milyar dolar gelir getirecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 09:18:00 -
Asrın projesine Bismillah

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye’nin ekonomik anlamdan gelişmesini istemeyen küresel finans çeteleri ve yerli taşeronlarının karşı çıktığı Kanal İstanbul için ilk kazma bugün vuruluyor. Bütün engelleme çabaları ve kara propagandaya rağmen Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde temeli atılacak olan çılgın proje, Türkiye’yi bölgesinde ve dünya genelinde gözde ticaret merkezi haline getirecek. Kanalın yapımıyla birlikte bölgedeki stratejik üstünlüğünü pekiştirecek olan Türkiye, yeni su yolundan milyarlarca lira doları da kasasına koyacak.

Uzmanlardan destek

200 farklı bilim disiplininde akademik kariyer yapmış binlerce hoca tarafından uygunluk raporu verilen Kanal İstanbul projesinin ekolojik dengeye zarar vereceğini iddia edenler ise bilinçli bir manipülasyona imza atıyor. Uzmanlar Kanal İstanbul projesinin Türk ekonomisini kalkındıracağına ve stratejik üstünlük sağlayacağına işaret ediyor.

Kanal İstanbul’un ekonominin onur nişanesi olacağını belirten Ekonomist Mustafa Özbay, şu değerlendirmede bulundu:

Milyarlarca gelir

“Dünyada ender rastlanan projelerden birisi olacak olan Kanal İstanbul, oluşturacağı değer ve ivme ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya ekonomisinde örnek bir proje olarak gösterilecektir. Yıllık getirisinin milyarlarca  dolar olacağı tahmin ediliyor. Millet İttifakı liderlerinin koro halinde bu projede yer alacak firmaları tehdit etmeleri ne demokrasilerde ne de Uluslararası Hukuk sisteminde kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan bu proje tün tehdit, algı operasyonları ve baskılara rağmen mutlaka bitirilmelidir.İnşaat aşamasındaki istihdam edilecek kişi sayısı ve işletme sürecinde onbinlerce kişiye iş imkânı sağlayacak. Dünyada sıradan İspanyol merdivenleri veya metal yığını Eyfel Kulesi ile milyonlarca turist çeken ülkelerin varlığı göz önüne alındığında Kanal İstanbul Projesinin çekeceği turist sayısının ve bunun ekonomiye etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

Stratejik üstünlük

Uluslararası Stratejik Tahlil Araştırmalar Derneği Başkanı Ahmet Akgül de, şu değerlendirmede bulundu: “Kanal İstanbul projesi uluslararası dengeleri değiştirecek bir proje. Alternatif yolların arandığı ve birçok ülkenin alternatif güzergah oluşturmak için kolları sıvadığı bir dönemde Türkiye’nin bu hamlesi çağı doğru okuduğunun da göstergesidir. Bütün engelleme çabalarına rağmen bugün temelinin atılması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Kanal İstanbul ile birlikte uluslararası ticaretin hassas dengeleri ülkemiz lehine değişecektir. Bu da ülkemizin daha fazla kalkınmasına ve hak ettiği yere gelmesine katkı sağlayacaktır.”

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen ve uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olacak Kanal İstanbul, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak.


Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

emekl

6 adet 50 mt yüksekliğinde boğaz köprüsü yapılacak çok güzel eğer köprüler 20-25 mt yüksekliğinde yapılırsa bilelimki tankerler geçmeyecek
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