Asrın projesine Bismillah

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’nin ekonomik anlamdan gelişmesini istemeyen küresel finans çeteleri ve yerli taşeronlarının karşı çıktığı Kanal İstanbul için ilk kazma bugün vuruluyor. Bütün engelleme çabaları ve kara propagandaya rağmen Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde temeli atılacak olan çılgın proje, Türkiye’yi bölgesinde ve dünya genelinde gözde ticaret merkezi haline getirecek. Kanalın yapımıyla birlikte bölgedeki stratejik üstünlüğünü pekiştirecek olan Türkiye, yeni su yolundan milyarlarca lira doları da kasasına koyacak.

Uzmanlardan destek

200 farklı bilim disiplininde akademik kariyer yapmış binlerce hoca tarafından uygunluk raporu verilen Kanal İstanbul projesinin ekolojik dengeye zarar vereceğini iddia edenler ise bilinçli bir manipülasyona imza atıyor. Uzmanlar Kanal İstanbul projesinin Türk ekonomisini kalkındıracağına ve stratejik üstünlük sağlayacağına işaret ediyor.

Kanal İstanbul’un ekonominin onur nişanesi olacağını belirten Ekonomist Mustafa Özbay, şu değerlendirmede bulundu:

Milyarlarca gelir

“Dünyada ender rastlanan projelerden birisi olacak olan Kanal İstanbul, oluşturacağı değer ve ivme ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya ekonomisinde örnek bir proje olarak gösterilecektir. Yıllık getirisinin milyarlarca dolar olacağı tahmin ediliyor. Millet İttifakı liderlerinin koro halinde bu projede yer alacak firmaları tehdit etmeleri ne demokrasilerde ne de Uluslararası Hukuk sisteminde kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan bu proje tün tehdit, algı operasyonları ve baskılara rağmen mutlaka bitirilmelidir.İnşaat aşamasındaki istihdam edilecek kişi sayısı ve işletme sürecinde onbinlerce kişiye iş imkânı sağlayacak. Dünyada sıradan İspanyol merdivenleri veya metal yığını Eyfel Kulesi ile milyonlarca turist çeken ülkelerin varlığı göz önüne alındığında Kanal İstanbul Projesinin çekeceği turist sayısının ve bunun ekonomiye etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

Stratejik üstünlük

Uluslararası Stratejik Tahlil Araştırmalar Derneği Başkanı Ahmet Akgül de, şu değerlendirmede bulundu: “Kanal İstanbul projesi uluslararası dengeleri değiştirecek bir proje. Alternatif yolların arandığı ve birçok ülkenin alternatif güzergah oluşturmak için kolları sıvadığı bir dönemde Türkiye’nin bu hamlesi çağı doğru okuduğunun da göstergesidir. Bütün engelleme çabalarına rağmen bugün temelinin atılması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Kanal İstanbul ile birlikte uluslararası ticaretin hassas dengeleri ülkemiz lehine değişecektir. Bu da ülkemizin daha fazla kalkınmasına ve hak ettiği yere gelmesine katkı sağlayacaktır.”

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen ve uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olacak Kanal İstanbul, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak.



