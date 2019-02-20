Askeri eğitim sırasında kaza: 5 asker yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sakarya Kışlasındaki eğitim atışları sırasında yaşanan kazada 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler hastaneye sevk edilirken, Ankara Valisi Vasip Şahin’de askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Polatlı’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yapılan ağır silah eğitim atışı esnasındasaat 17.30 sıralarında, meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri’den geldiler

Tedavi altına alınan askerlerin, Kayseri’de bulunan birlikten eğitim amacıyla Polatlı’daki Sakarya Kışlasına geldiği öğrenildi. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldı.

Vali Şahin’den hastane ziyareti

Ankara Valisi Vasip Şahin de Polatlı Sakarya Kışlasındaki eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.