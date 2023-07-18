Askere gitmemek için gay raporu alan Armağan'dan Ebrar'a destek!
Armağan Çağlayan, yeniakit.com.tr'nin Erbar Karakurt'un sapkın yaşamını eleştirdiği haberini hedef alarak, sapkınlığa destek verdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü:
Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.
Ebrar Karakurt'un gayr-i ahlaki yaşam tarzının topluma dayatılmaya çalışılmasına yeniakit.com.tr 'Milli utancımız Ebrar Karakurt' başlıklı haberle tepki gösterdi.
Sapkın Ebrar'a destek askere gitmemek için gay raporu alan Armağan Çağlayan'dan geldi.
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Sapkın yaşamı savunup, Akit'i "utanın" diye hedefe koyan Armağan Çağlayan'ın paylaşımı şöyle:
Spor
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt umursamazlığı! Eşcinsel sapkın hala Milli Takım'da