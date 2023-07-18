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Gündem Askere gitmemek için gay raporu alan Armağan'dan Ebrar'a destek!
Gündem

Askere gitmemek için gay raporu alan Armağan'dan Ebrar'a destek!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:06:00 - 2023-07-18 22:10:23
Askere gitmemek için gay raporu alan Armağan'dan Ebrar'a destek!

Armağan Çağlayan, yeniakit.com.tr'nin Erbar Karakurt'un sapkın yaşamını eleştirdiği haberini hedef alarak, sapkınlığa destek verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü:

Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.

Ebrar Karakurt'un gayr-i ahlaki yaşam tarzının topluma dayatılmaya çalışılmasına yeniakit.com.tr 'Milli utancımız Ebrar Karakurt' başlıklı haberle tepki gösterdi.

Sapkın Ebrar'a destek askere gitmemek için gay raporu alan Armağan Çağlayan'dan geldi.
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Sapkın yaşamı savunup, Akit'i "utanın" diye hedefe koyan Armağan Çağlayan'ın paylaşımı şöyle:

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