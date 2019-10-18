İşsizlik maaşı nasıl alınır? Askere giden işsizlik parası alır mı? Askerlerin işsizlik maaşı alıp alamayacağı konusunda çok fazla soru geliyor. askerlik için işten ayrılanların belli şartlarda işsizlik maaşı alma hakkı var. Peki askere gidenler işsizlik maaşı almaya devam edebilir mi? Askerlik bittikten sonra işsizlik maaşı alınır mı?

Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkanı bulunuyor. Peki askerlik sırasında alınan işsizlik parası devam ediyor mu? Bu soruya Sabah yazarı Faruk Erdem cevap verdi.

Soru: Askere gidenler işsizlik maaşı almaya devam edebilir mi?

Şu anda işsizlik ödeneği alıyorum ve 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? Erdem Taşçı

Cevap: Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde ayrılmanızın akabinde, işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde, işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.