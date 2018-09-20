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"Askerde patates, soğan soymaktansa vicdanı ret yasası çıksın isterdim"

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Vicdani Ret hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:19

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Vicdani retçilere göre bu kavram; "Kişinin ahlaki tercihleri, dini inancı ya da politik görüşleri nedeniyle askere gitmeyi reddetmesi" anlamına geliyor.

Vicdani Retçiler askerlik yapmama nedenlerini genellikle şu sebeplere dayandırıyorlar:

" Birey savaşlara karşı olabilir ve savaşların yürütücüsü olan ordulara hizmet etmek istemeyebilir."

" Birey, politik görüşleri doğrultusunda ordusuz, sınırsız, devletsiz, özgür bir dünyada yaşamak istiyor olabilir."

" Birey, emir almak ve vermek, itaat etmek ve hükmetmek istemiyor olabilir."

" Birey, şiddet kullanmayı ve insan öldürmeyi öğrenmeyi istemiyor olabilir."

" Birey, dini inaçları gerekçesiyle savaşa, savaşmaya, savaş eğitimi almaya, insan öldürmeye karşı olabilir."

Bugün İstanbullulara Vicadni Ret'i sorduk. Mikrofon uzattıklarımızdan bir genç zorla askerlik yaptırılan kişilerden verim alınamayacağını söylerken, bir diğer vatandaşta Vicdani Retçiler için " Vatan hainleri " ifadelerini kullandı.

Vicdani Ret Yasası'nın Türkiye'de olmasını isteyen bir kişi ise şunları söyledi:

" Günümüzde küreselleşen dünyada bütün gücün insan gücü olmadığını düşünüyorum. Çoğu insan orada gidip patates,soğan soyduklarını söylüyorlar. Bence şu an herkesin askere gitmesi yanlış. Bu yüzden Türkiye'de Vicdani Ret Yasası'nın olmasını istiyorum . Eğer Vicdani Ret Yasası olsaydı yararlanırdım. "

Bu arada ' Vicdani Ret' konusu son olarak Bedelli Askerlik Yasası'nın TBMM'de görüşüldüğü günlerde PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından gündeme getirilmiş, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bedelli askerlik hakkında; "Doğru çözüm, zorunlu askerliği kaldırıp vicdani ret hakkını tanımaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:19
  1. İstanbul
  2. vicdanı ret
  3. yasa
  4. askerlik

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