Aşısız veya tam aşılı olmayan ne demek? Çok şaşıracaksınız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktif vaka sayısının yüzde 81'inin tam aşılı olmayan vatandaşlardan oluştuğunu, vefat ile yoğum bakım hasta sayılarının oranlarının ise yüzde 90 tam aşılı olmayanlardan olduğunu söylemesi kafa karışıklığını sürdürdü.

Geçtiğimiz ay 2 doz aşılıların tam aşılı sayıldığı bir dönemde. Geçtiğimiz ayında 17'sinden itibaren 3 doz aşılılar artık tam aşılı sayılıyor.

Peki hangi vatandaşlar aşısız veya tam aşılı olmayan sayılıyor?

Geçtiğimiz ayında 8'inde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, “Aşısız ne demek?” diyerek konuya açıklık getirmişti.

3 doz aşının tanımlanmadığı bu dönemde Cinel, 1 doz aşılı ve hiç aşı olmayanların "aşısız" sayıldığı gibi, aşı olmasının üzerinden 5-6 ay geçen veya 15 gün geçmemiş vatandaşların da "aşısız" olarak tanımlandığını söylemişti.

İki doz aşısını olan vatandaşların 5-6 ay sonra aşısız olarak değerlendirildiğini belirten Prof. Cinel açıklamasında şunları söylemişti:

“Kişi aşı hiç olmamış, ya iki doz aşı olmuş ama üzerinden 5-6 ay geçmiş koruyuculuğu bitmiş ya da iki doz aşı olmuş ama üzerinden 15 gün geçmeden hastalığa yakalanmışlar.

Şimdi tüm Türkiye’de bu rakamları net olarak çıkarabilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan izin aldık. Bu izinle birlikte yoğun bakım ve servislerde yatanların aşılı-aşısız oranını çıkaracağız.”

Vatandaşlar ayrıntılı istatistik talep ediyor

Kafa karıştıran bu açıklamalar vatandaşların kafasını karıştırıyor. Bu nedenler vatandaşlar aşılı ve aşısız oranlarını yapılan dozlar üzerinden verilmesini istiyor. Vaka, yoğun bakım ve vefat sayılarını, 1. doz, 2. doz ve 3. doz üzerinden ayrıntılı istatistik talep ediliyor.