Kamuda aşı zorunlu mu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün çift doz aşı olmasının son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Aşı olmayanlar ise kendilerine yönelik kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, aşı olmayanlar çalışamayacak mı?

Aşı olmayanlara yasaklar gelecek mi? Aşı olmayanlara hangi kısıtlamalar gelir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son Bilim Kurulu toplantısında konu hakkında, “Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir” açıklamasını yaptı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da aşı olmayanlara yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, "Kovid-19'la mücadelede başarılı olunabilmesi için aşıya yönlendirici kısıtlamaların olması gerekiyor. Bakanlığın bir kararı olmasa da bazı kurum ve kuruluşlar, kalabalık veya kapalı ortamlara aşılanmamış kişilerin girememesine yönelik kararlar almaya başladılar. Örneğin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun stadyumlara aşısız kişilerin alınmaması yönündeki kararını çok doğru buluyorum" dedi.