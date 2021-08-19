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Eğitim Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi? Üniversitelerde aşı zorunlu mu?
Eğitim

Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi? Üniversitelerde aşı zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim için aşı zorunlu mu? Koronavirüs salgının sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitime bir buçuk yıl ara verildi. Üniversite öğrencileri bu sene yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacaklarını merak ediyor. Peki, aşı olmayan yüz yüze eğitime katılamayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:52:00 -
Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi? Üniversitelerde aşı zorunlu mu?

Türkiye’de koronavirüse karşı aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Geride kalan 8 ayda yaklaşık 87 milyon doz aşı uygulandı. 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş ve üstü için aşı sistemi açıldı. Birkaç gün önce ise tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. Peki, üniversite öğrencilerinin aşı olması zorunlu mu?  

Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi? Üniversitelerde aşı zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulunun okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladığını belirten Koca, "Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz" diye konuştu.

18 yaşın altındakilerin aşılanmasına da değinen Koca, "Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. e-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." diye konuştu.

Üniversitelerin 13 Eylül’de yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor. Ülkemizde henüz aşı zorunluluğu bulunmuyor. Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların olup olmayacağı ise kabine toplantısında belli olacak. 

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