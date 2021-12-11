Asgari ücret ne kadar olsun? Ses ver TÜSİAD

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) önceki günkü asgari ücret tespit toplantısında 3 bin 100 lira önermesi tepki çekince ‘biz öyle bir teklif yapmadık’ diyerek fondaş basın aracılığıyla açıklama yapması oldukça manidar bulundu. TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyasının temsilcileri asgari ücret konusunda hükümete örtülü mesajlar vermekten öteye gitmemesi ise dikkat çekti.

Teröriste var işçiye yok

Gezi Parkı eylemleri, İstanbul Sözleşmesi ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması konularında mangalda kül bırakmayan açıklamalar yapan TÜSİAD’ın asgari ücret meselesinde fikir beyan etmekten kaçınması ikircikli zihniyetlerinin de deşifre olmasını sağladı. İş dünyasının önemli temsilcileri ve ekonomistler ise, patronlar kulübünün asgari ücret konusunda kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydettiler.

Teklifte bulunması gerekir

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, şunları dile getirdi: “TÜSİAD siyasi konularda açıkça fikirlerini belirtmiştir. Hatta üzerine hiç vazife olmayan konularda bile görüş beyan etmiştir. Asgari ücret ve iş konularında bizzat kendilerini ilgilendiren meselelerde açık bir görüş beyan etmekten kaçınmaları tabii manidar karşılanıyor. TÜSİAD iş dünyasının en önde gelen kuruluşlarından biridir. TÜRK-İŞ nasıl ki bir ücret teklif ediyorsa TÜSİAD da etmelidir. Bunu gizli tutmaları anlaşılır gibi değil.” TİSK’in açıklamasından geri adım attığını hatırlatan Özgenç, şöyle devam etti: “Bir rakam söylendi fakat daha sonra böyle bir teklifimiz olmadı diye açıklama yapıldı. TÜSİAD gibi önemli bir kuruluşun, iş dünyasının seyrini belirleyen bir STK’nın böyle bir konuda sessiz kalması anlaşılır biri durum değil. TÜSİAD’ın çıkıp net bir ücret telaffuz etmesi lazımdır” şeklinde konuştu.

Neden sessizler!

Ekonomist Mustafa Özbay da, “TÜSİAD’ın asgari ücret konusundaki sessizliği manidar. Siyasi konularda fikir beyan eden TÜSİAD, kendi alanını ilgilendiren bir konuda neden sessiz kamuoyu bunu merak ediyor” dedi. Asgari ücretlinin alın terinin korunması gerektiğini beyan eden Özbay, şunları ifade etti: “Küresel güçlerin sömürü aracı olarak kullandığı ‘demokrasi’, ‘insan hakları’, ‘özgürlükler’ gibi konularda fikrini açıkça beyan eden TÜSİAD, asgari ücret ve işçinin alın teri gibi bizzat kuruluş amacı içerisinde olan bir meselede neden sessiz kalır anlamak mümkün değil.”