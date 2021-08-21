ASELSAN insan kaynakları projeleriyle 4 ödül aldı

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla 2019’da tanıtımı yapılan ASELSAN Öğrenme Yönetim Sistemi “a BİL-GE Platformu”nda yapılan çalışmalar jürinin değerlendirmeleri sonucu “En İyi Öğrenme Teknolojisi” dalında altın ödül almaya hak kazandı. Üniversite son sınıf mühendislik ve iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine yönelik yetenek kazanımı kapsamında yürütülen, Türkiye’nin en köklü yetenek programlarından biri olan ve 2019’da yeniden tasarlanarak içeriği zenginleştirilen “ASELSAN’a Yetenek” programı ise “Yetenek Kazanımı” kategorisinde “En İyi Değerlendirme ve Kaynak Sağlama Stratejisi” dalında gümüş ödüle layık görüldü ve bu kategoride ödül alan tek Türk firması ASELSAN oldu. Şirket gelişim değerinin ışığında, salgın dönemine özel tasarlanan eğitimlerle çalışma arkadaşlarının yanında yer aldı ve 2020’de gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla birlikte öğrenerek “En İyi Eğitim Ekibi” dalında gümüş ödül almaya hak kazandı. Geçen yılın öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden olan, kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesini amaçlayan “Bilgi Paylaşım Programı” ile de şirket, “En İyi Sosyal Öğrenme Kullanımı” dalında bronz ödüle layık görüldü.