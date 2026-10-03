ARTVİN 2. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ

İ L A N



Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mahkememize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılaması sonunda; Mahkememizden verilen 31/03/2026 tarih ve 2024/33 Es. 2026/112 Kr. Sayılı ilamı davalı Davalı Fidan YAŞAR, Zekerya ve Yeter oğlu/kızı, 04/09/1978 doğumlu, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilip Gerekçeli Karar evrakı ile İstinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilemediğinden,

Mahkememiz kararının hüküm kısmında;

''1-Açılan davanın REDDİNE,

2-Yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Kararın kesinleşmesi üzerine bakiye gider avansının HMK. md. 333 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği md. 47 uyarınca yatıran tarafa iadesine," karar verilmiş, davacı vekili 06/07/2026 tarihinde İstinaf başvurusunda bulunmuş, İstinaf dilekçesinde;

"Artvin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2026 tarih 2024/33 Esas 2026/112 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne karar verilmesine, davalı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesine Bakanlık adına saygıyla arz ve talep ederiz" şeklinde istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, iş bu Gerekçeli karar evrakı ile İstinaf başvuru dilekçesi ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02561357