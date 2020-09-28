Arslantaş kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | İlker Kızmaz nerelidir?

Büyük Selçuklu Devletinde emir olan Arslantaş, komutasındaki bir ordu ile İsmailielrin bölgedeki faaliyetlerini ve Hasan Sabbah’ı ortadan kaldırmak için Alamut Kalesine gönderildi. Alamut Kalesi’nin kuşatılmasında Selçuklu büyük bir darbe aldı.

Peki Uyanış Büyük Selçuklu Arslantaş kimdir? Arslantaş’ı oynayan İlker Kızmaz kaç yaşında, nerelidir?

İlker Kızmaz kimdir?

TRT 1’in sevilen dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid dizisi Sultan II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Mehmed’i canlandıran İlker Kızmaz 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan İlker Kızmaz, Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi de aldı. Televizyon ekranlarına Aslı ile Kerem, Yeter Anne, Candan Öte adlı dizilerle çıkan İlker Kızmaz, bazı reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Tarihi dizilerinde tanıdığımız İlker Kızmaz, Çanakkale 1915 adlı sinema yapımında Yarbay Mustafa Kemal karekterini oynamıştır.

2014 yapımı olan ve TRT1‘de izleyicinin karşısına çıkan Yedi Güzel Adam adlı dizide Kenan hoca karekterini oynayan İlker Kızmaz, Benim Adım Gültepe dizisinde Halil karakterini, komedi dizisi Tatlı İntikam’da ise Barış karakterini oynamıştır. İlker Kızmaz ayrıca Nefes: Vatan Sağolsun filminde de oynamıştır.

İlker Kızmaz, Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmiştir. İlker Kızmaz ve Aslı Türkel çiftinin Naz adında bir kızı vardır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisi fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları