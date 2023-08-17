ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

MERSİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo : 1)

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Taşınmaz No. Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) Toplam Yaklaşık İnşaat Alanı (m²) Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil Toplam İnşaat Bedeli (TL) İmar Durumu

1 Mersin Silifke Taşucu 33090118012 8531 Arsa 6.048,22 11.271,00 (A,B,C,D,E bloklar ve Yüzme Havuzu ile çevre düzenlemesi) 102.747.358,35 Konut Alanı

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo : 2)

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Taşınmaz No. Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmin edilen Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat (TL)

1 Mersin Silifke Taşucu 33090111819 7983 Arsa 7.482,91 Konut Alanı 74.829.100,00 20.09.2023 10:00 16.058.835,00

2 Mersin Silifke Taşucu 33090113735 8184 Arsa 3.222,98 Konut Alanı 32.229.800,00

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN TOPLAM TAHMİNİ BEDELİ 107.058.900,00

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre, 20.09.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10 : 00' da Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır. İnşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli 107.058.900,00.-TL 'dir. Adalet Bakanlığı (Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı) Lojmanları inşaatın bedeli ise KDV de dahil olmak üzere 102.747.358,35.-TL'dir. İhaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulunacaktır. Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazlarının bedeli ile yapılacak Adliye Lojmanları inşaatlarının bedeli arasındaki 4.311.541,65.-TL farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakten ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

2- Yukarıdaki Tablo-1 'de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine (dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 11.271,00 m² kapalı inşaat alanlı Adliye Lojmanları inşaatlarının yapım işi ve çevre düzenlemesi karşılığında ) yükleniciye devri öngörülen Tablo 2 de belirtilen Hazine taşınmazları için belirlenmiş toplam tahmini bedel olan 107.058.900,00 TL ile yapılacak Adliye Lojmanlarının KDV dahil toplam inşaat bedeli olan 102.747.358,35 TL arasındaki meydana gelecek 4.311.541,65.-TL farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle bulunacak bedelin yüklenici tarafından ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 gün içinde ( en geç sözleşme imza tarihinde ) naklen ve defaten peşin ödenecektir. Yapım karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri lojman binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır.

3- İhale bedeli ile Adliye Lojmanlarıı toplan inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri kesinlikle yapılmayacaktır. KDV dahil toplam inşaat maliyeti olarak 102.747.358,35 TL belirlenen bedeller, esas alınacak olup inşaat maliyet bedeli eşkale edilmeyecek ve fiyat farkı verilmeyecektir.

4- Adliye Lojmanları yapımı ihalesine ait iş, Arsa Karşılığı Adliye Lojmanları ve yüzme havuzu yapımı ile çevre düzenlemesi işidir.(A,B,C,D,E blok inşaatı ve Yüzme Havuzu ile çevre düzenlemesi yapılıp taşınmasına mütekiben tamamlanmış iş) inşaat nedeniyle oluşacak molozun temizlenerek döküm yerlerine taşınması yükleniciye ait olacaktır. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

5- Yüklenicinin işyeri teslimi, Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (On ) gün içerisinde; İnşaat, Makine, Tesisatı ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

6- Projenin uygulama süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 ay (720 takvim günü) olup, bu süre içerisinde 4 ayda (120 gün) Yapı Ruhsatı alınacak, 18 ayda (540 gün) İnşaat yapımı tamamlanacak ve 2 ay (60 gün) içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alındıktan sonra (İdareye) teslim edilecektir.

7- Hazine taşınmazlarının trampa işlemleri KDV, tapu harcı ve vb. masraflardan istisnadır.

8- Geçici teminat bedeli 16.058.835,00 TL'dir.

9- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim harç, noter masrafı, inşaat giderleri, harcamalara katılma payları, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi, yıkım ruhsatı giderleri, vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri ve KDV sözleşme bedeline dâhildir. İdare tarafından yükleniciye bu giderler için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacak ve KDV ödenmeyecektir.

10- Taşınmazlarla ilgili olarak Belediyesince yapılan imar çalışması devam etmekte olup, ada ve parsel numaraları değişiklik gösterebilir.

11 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN İHALE SAATİNE KADAR VERMELERİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

a) Yasal yerleşim yeri belgesini ( ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası gösterir belge,

d) Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği ihale tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),

e) Gerçek kişilerin adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek kişiyi temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişileri, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi özel hukuk tüzel kişiliği sahibi veya ortağı olması halinde noterlikçe tasdikli imza sirküsü,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,

g) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belgeyi,

ğ) Toplam inşaat bedelinin %50'si kadar benzer iş deneyim belgesi (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),

h) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20'sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri (Gayrimenkul sunulması halinde bunlara ilişkin SPK Lisansına sahip uzman raporu),

ı) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, noter onaylı iş ortaklığı beyannamesini,

i) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin 1.000,00 TL bedelli ihale dokümanını satın almaları ve buna dair dekontu,

j) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenilen belgelerin,

k) İdari şartnamenin istekli tarafından onaylanmış ıslak imzalı nüshası, İhale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

12- İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

13- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

15- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

16- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mersin.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. TEL: (0324) 2372705-06