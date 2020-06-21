Arpa hangi hastalıklara iyi geliyor?

En eski besin olarak bilinen arpa, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Vücudun günlük lif ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayabilen arpanın insan sağlığına inanılmaz faydaları bulunmaktadır. Protein değeri yüksek olan arpa, sindirim sistemi rahatsızlıklarına birebir gelir, böbreklerin işlevselliğini arttırarak daha sağlıklı çalışmasını destekler. Peki arpa hangi hastalıklara iyi gelir? İşte arpanın inanılmaz faydaları...

- Yüksek tansiyon ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- İçerdiği maddeler sayesinde kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterol seviyesini yükseltir.

- Yapılan araştırmalar, arpanın kolon kanserini engellediğini göstermiştir.

- Düzenli olarak tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi kolayca sağlar.

- Bağırsaklardaki bakteri ve virüslerin dökülmesine yardımcı olur.

- Bağırsakların fonksiyonlarını yükseltir, ishal ve kabızlık şikayetlerini yok eder.

- Magnezyum bakımından zengin olması ile birlikte kandaki şeker düzeyini düşürür.

- Vücutta biriken iltihabı sökmede oldukça etkilidir. İltihapların balgam ya da idrar yoluyla atılmasını sağlar.

- Yüksek lif içermesi ile birlikte uzun süreli tokluk hissi veren arpa, kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.