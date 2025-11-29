ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve şartname uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

4.Sırada bulunan ilanın şartname bedeli 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası)’dir.

1.3.5.6.7. Sıralarda bulunan ilanların şartname bedeli 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası)’dir.

2.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 sıralarda bulunan ilanların şartname bedeli 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türk Lirası)’dir.

Şartnameler Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.



SIRA

NO KİRALANACAK TAŞINMAZIN TANIMI

KİRALAMA

SÜRESİ

İHALE USULÜ

YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI



İHALE TARİH VE SAATİ 1 Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88/2 adresinde bulunan 3.000,00 m² alanlı Toplantı ve Davet Salonu ile Nikah salonunun üst katında yer alan 470,00m² kokteyl alanı 3 (üç) Yıl Açık İhale

2.700.000 TL+KDV

243.000,00 TL

10.12.2025

11.00 2 Arnavutköy İlçesi Anadolu Mahallesi Ay Sokak No:2/4 adresinde bulunan 60,00m² alanlı büfe 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

11.10 3 Arnavutköy İlçesi Karaburun Mahallesi Karaburun Limanında bulunan toplam 5 bloktan oluşan her bloğu 133,00m² olmak üzere toplam 665,00 m² alanlı balıkçı barınakları, 44,00m² alanlı WC, 21,00m² alanlı atık alım alanı ve 290 adet gemi/tekne bağlama demiri 3 (üç) Yıl Açık İhale

400.000 TL+KDV

36.000,00 TL

10.12.2025

11.20 4 Arnavutköy ilçesi genelinde, ekli listede konumları belirtilen toplam 34 adet noktada Baz İstasyonu yerleri 3 (üç) Yıl Açık İhale

3.740.000 TL+KDV

336.600,00 TL

10.12.2025

11.30 5 Arnavutköy İlçesi Balaban Mahallesi Harmanlar Caddesinde bulunan 100,00m² alanlı Baz İstasyonu 3 (üç) Yıl Açık İhale

137.500 TL+KDV 12.375,00 TL 10.12.2025

11.40 6 Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi Selçuklu Caddesi, Arnavutköy Belediyesi Yönetim Merkezi içerisindeki 6,00m² ATM yeri 3 (üç) Yıl Açık İhale

130.000 TL+KDV 11.700,00 TL 10.12.2025

11.50 7 Arnavutköy İlçesi Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:6/A adresinde bulunan 8,00m² alanlı büfe 3 (üç) Yıl Açık İhale

500.000 TL+KDV 45.000,00 TL 10.12.2025

12.00 8 Arnavutköy İlçesi İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi Şehit Er Musa Tikicieri Parkı içerisinde, No:197/1 adresinde bulunan 122,00m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

12.10 9 Arnavutköy İlçesi Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak No:2 adresinde bulunan Arnavutköy Engelliler Parkı içerisindeki 100,00m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl Açık İhale

50.000 TL+KDV 4.500,00 TL 10.12.2025

12.20 10 Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi Sumru Sokak No:4 adresinde bulunan Saray Parkı içerisindeki 120,00m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl Açık İhale

50.000 TL+KDV 4.500,00 TL 10.12.2025

12.30 11 Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi Fethipaşa Caddesi No:9 adresinde bulunan Adnan Kahveci Parkı içerisindeki 108,00m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl Açık İhale

50.000 TL+KDV 4.500,00 TL 10.12.2025

13.30 12 Arnavutköy İlçesi Nenehatun Mahallesi Şefkat Sokak No:8 adresinde bulunan Mimar Sinan Parkı içerisindeki 100,00m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl Açık İhale

50.000 TL+KDV 4.500,00 TL 10.12.2025

13.40 13 Arnavutköy İlçesi Nenehatun Mahallesi Gülzar Sokak No:8/A adresinde bulunan 97,00m² alanlı büfe ve oturma alanı 3 (üç) Yıl Açık İhale

50.000 TL+KDV 4.500,00 TL 10.12.2025

13.50 14 Arnavutköy İlçesi Tayakadın Mahallesi Köyiçi Caddesi No:4/A adresinde bulunan 183,00m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

14.00 15 Arnavutköy İlçesi Tayakadın Mahallesi 35.712,20 m² alanlı 169 ada 188 parsel sayılı taşınmaz 3 (üç) Yıl Açık İhale

50.000 TL+KDV 4.500,00 TL 10.12.2025

14.10 16 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Çilingir-Sazlıbosna Caddesi No:141/A adresinde bulunan 19,00m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

14.20 17 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Çilingir-Sazlıbosna Caddesi No:141/B adresinde bulunan 10,00m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

14.30 18 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Kırım Caddesi No:14/B adresinde bulunan 9,50m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

75.000 TL+KDV 6.750,00 TL 10.12.2025

14.40 19 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Kırım Caddesi No:19/B adresinde bulunan 38,00m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

14.50 20 Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi Hadımköy-Ömerli Caddesi No:60/A adresinde bulunan binanın 90,00m² alanlı 2.(İkinci) katı 3 (üç) Yıl Açık İhale

100.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

15.00 21 Arnavutköy İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Cami Caddesi No:14 adresinde bulunan 88,00m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

120.000 TL+KDV 9.000,00 TL 10.12.2025

15.10 22 Arnavutköy İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Cami Caddesi No:7/D adresinde bulunan 28,00m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl Açık İhale

75.000 TL+KDV 6.750,00 TL 10.12.2025

15.20

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

Madde 4: İlan sıra numarası 1-2-3-4-5-6 olan taşınmazların ihalesine sadece tüzel kişiler katılabilecektir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

Yerleşim yeri belgesi, Nüfus kayıt örneği, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 5: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, isteklilerin ihale komisyonuna sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılmakta olup, ancak ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesi hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son teklif kabul edilir.

37.maddeye göre hazırlanan dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Binasının i 3.(Üçüncü) Katında bulunan Encümen Odasının adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 37.maddeye uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyona verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

#ilangovtr

Basın No: ILN02346143