ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARI HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

Madde 1: Arnavutköy Belediyesi hizmet sınırlarında oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkı ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

İşin Niteliği İşin Süresi İşin Yapılacağı Yer 1 yıllık Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi 1 Yıl Arnavutköy Belediyesi Hizmet Sınırları 132.000,00TL

3.960,00TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca “KAPALI ZARF ARTTIRMA USULÜ” 26/07/2023

11:00



Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.



MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat 10.00’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

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Basın No: ILN01858530