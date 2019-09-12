‘Arkandan Ağlar’ projesiyle atık gıdalar yüzde 50 azaltılacak

Gıda tasarrufunda dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Hilton İstanbul Bomonti, ‘Arkandan Ağlar’ projesiyle birlikte israf edilen gıdaları tespit ederek bu durumu önlemeye yönelik tedbirler almaya başlayacak. Projeyle, 2030’a kadar otelin tüm atıklarının yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor.

Hilton İstanbul Bomonti, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını, koleksiyonerlerini ve çok sayıda sanatseveri İstanbul’da bir araya getiren Contemporary İstanbul öncesinde özel bir projeyi hayata geçirdi. Otelin Executive Şefi Alexis Atlamazoğlu’nun sanatçı Burcu Yağcıoğlu ile birlikte hazırladığı ’Arkandan Ağlar’ projesiyle, 2030’a kadar otelin tüm atıklarının yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor.

“Bilinçli gıda tüketiminde otellere büyük iş düşüyor”

Projeye ilişkin görüşlerini sunan Atlamazoğlu, projeyle ilgili “Yaşadığımızın toplumda, bilinçli gıda tüketimine teşvik konusunda biz otellere büyük iş düşüyor. Dünyada gıdaya duyulan ihtiyaç bu kadar fazla iken onu verimli kullanmamız gerekiyor. Çöpe attığımız gıdaların aslında bir başkasının yiyeceği olabileceği düşüncesiyle bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını amaçlıyor ve buna yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Lansmanda “Arkandan ağlar” projesinin dayandığı temel noktaları dile getiren sanatçı Burcu Yağcıoğlu ise “‘Arkandan ağlar’ anne babaların çocuklarını tabaklarındaki yemeği bitirmeye ikna etmek için söyledikleri sözdür. Arkandan koşar, arkandan kovalar gibi tehdit ve korku öğeleri içeren versiyonları da mevcuttur. Fakat arkandan ağlar vicdanları ve suçluluk duygularını harekete geçirmeyi amaçlaması bakımından diğerlerinden ayrılır. Arkamızdan ağlayanlar tabakta bıraktıklarımız, yemediklerimizdir. Bunlar yemek olmaktan çıkmak üzere olan, fakat henüz çöp de sayılamayacak maddelerdir. Bu maddelerden dünyada her sene 1.3 milyon ton üretilir; yani üretilen tüm besinin üçte biri kadarı” diye konuştu.

Gıda atık yönetimi programına geçilecek

Söz konusu otelin gıda tasarrufu konusundaki 2030 hedefleri de oldukça dikkat çekici düzeyde bulunuyor. 11 yılın sonunda çöpe giden gıdalar dahil otellerin tüm atıklarını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen otel markası, yerel kanunların elverdiği yerlerde otellerini gıda bağışı programlarına katılmaya teşvik ediyor.

Önümüzdeki günlerde artan otel yemeklerini kategorilere ayırarak hangi gıdadan ne kadar israf olduğunu ölçümleyebilecekleri bir gıda atık yönetimi programına geçecek olan otel, bu programla birlikte israf edilen gıdaları tespit ederek bu durumu önlemeye yönelik tedbirler almaya başlayacak.