0553 313 94 23

‘Arkandan Ağlar’ projesiyle atık gıdalar yüzde 50 azaltılacak

Gıda tasarrufunda dikkat çeken bir projeye imza atıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:22
‘Arkandan Ağlar’ projesiyle atık gıdalar yüzde 50 azaltılacak

Gıda tasarrufunda dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Hilton İstanbul Bomonti, ‘Arkandan Ağlar’ projesiyle birlikte israf edilen gıdaları tespit ederek bu durumu önlemeye yönelik tedbirler almaya başlayacak. Projeyle, 2030’a kadar otelin tüm atıklarının yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor.


Hilton İstanbul Bomonti, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını, koleksiyonerlerini ve çok sayıda sanatseveri İstanbul’da bir araya getiren Contemporary İstanbul öncesinde özel bir projeyi hayata geçirdi. Otelin Executive Şefi Alexis Atlamazoğlu’nun sanatçı Burcu Yağcıoğlu ile birlikte hazırladığı ’Arkandan Ağlar’ projesiyle, 2030’a kadar otelin tüm atıklarının yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor.


“Bilinçli gıda tüketiminde otellere büyük iş düşüyor”


Projeye ilişkin görüşlerini sunan Atlamazoğlu, projeyle ilgili “Yaşadığımızın toplumda, bilinçli gıda tüketimine teşvik konusunda biz otellere büyük iş düşüyor. Dünyada gıdaya duyulan ihtiyaç bu kadar fazla iken onu verimli kullanmamız gerekiyor. Çöpe attığımız gıdaların aslında bir başkasının yiyeceği olabileceği düşüncesiyle bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını amaçlıyor ve buna yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz” dedi.


Lansmanda “Arkandan ağlar” projesinin dayandığı temel noktaları dile getiren sanatçı Burcu Yağcıoğlu ise “‘Arkandan ağlar’ anne babaların çocuklarını tabaklarındaki yemeği bitirmeye ikna etmek için söyledikleri sözdür. Arkandan koşar, arkandan kovalar gibi tehdit ve korku öğeleri içeren versiyonları da mevcuttur. Fakat arkandan ağlar vicdanları ve suçluluk duygularını harekete geçirmeyi amaçlaması bakımından diğerlerinden ayrılır. Arkamızdan ağlayanlar tabakta bıraktıklarımız, yemediklerimizdir. Bunlar yemek olmaktan çıkmak üzere olan, fakat henüz çöp de sayılamayacak maddelerdir. Bu maddelerden dünyada her sene 1.3 milyon ton üretilir; yani üretilen tüm besinin üçte biri kadarı” diye konuştu.


Gıda atık yönetimi programına geçilecek


Söz konusu otelin gıda tasarrufu konusundaki 2030 hedefleri de oldukça dikkat çekici düzeyde bulunuyor. 11 yılın sonunda çöpe giden gıdalar dahil otellerin tüm atıklarını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen otel markası, yerel kanunların elverdiği yerlerde otellerini gıda bağışı programlarına katılmaya teşvik ediyor.


Önümüzdeki günlerde artan otel yemeklerini kategorilere ayırarak hangi gıdadan ne kadar israf olduğunu ölçümleyebilecekleri bir gıda atık yönetimi programına geçecek olan otel, bu programla birlikte israf edilen gıdaları tespit ederek bu durumu önlemeye yönelik tedbirler almaya başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:22
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    1. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    2. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    3. Girne patlama sonrası görüntülendi
    4. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    5. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    7. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    8. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    10. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    11. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    13. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    14. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    15. ’Kazandıran’ kampanya
    16. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    17. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
    18. Siirt’te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    19. GRAFİKLİ - Netanyahu’nun Batı..
    20. Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da..
    21. İdlib’deki yıkım görüntülendi
    22. Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil,..
    23. Türk ve İngiliz savunma sanayii..
    24. Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem..
    25. Balıkesir'de hastanedeki hastaların..
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25..
    27. ’Yalın 6 Sigma’yı hayata geçiren ’ilk..
    28. Simav Belediyesi’ne 21 işçi alımı
    29. Konya’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı..
    30. Adıyaman inanç turizminden de pay..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı