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Yerel Arkadaşının öldürdü, intihar etti
Yerel

Arkadaşının öldürdü, intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ev arkadaşını tabanca ile öldüren kişi, yaşamına son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 06:51:00 -
Arkadaşının öldürdü, intihar etti

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'nde bir evden silah seslerinin geldiğini duyanlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla girdikleri apart dairede Okan Oruç (33) ile Ömer Erbay'ı (29) yerde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlileri, silahla vurulan Oruç ve Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan ilk incelemede Oruç'un ev arkadaşı Erbay'a ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından Oruç ve Erbay'ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay öncesi evde iki arkadaşın kavga ettiği, Oruç'un ev arkadaşına ateş ettikten sonra yakınlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attığı öğrenildi.

 
Yeni Akit Gazetesi

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