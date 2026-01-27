ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Giriş Tarihi:
İ L A N
- Belediye Encümeninin 07.01.2026 tarih ve 2026/04 sayılı kararı ile, Belediyemize ait aşağıda yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
- İhale, 11.02.2026 Çarşamba günü saat 10.00’da, Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
|SIRA
NO
|MAHALLE
|ADA/
PARSEL
|MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ
TEMİNAT
|İHALE SAATİ
|1.
|KARAABDİLER
MAHALLESİ
|1603 ADA
17 PARSEL
|7.829.250,00 TL
|234.877,50 TL.
|10.00
- İhaleye Katılmak İçin Gerekli Evraklar:
- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Belediye'ye borcu olmadığına dair belge
- Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
- İhale dökümanının satın alındığına dair belge
- Ortak girişim ise ortakların her birinin kayıtlı olduğu ticaret, sanayi odası veya meslek odası belgesi (2026 onaylı)
- İhaleye katılmak için gerekli evraklar 11.02.2026 Çarşamba günü saat 09:00 ‘a kadar Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne verilecektir.
İlan olunur.
İsmail KARAKULLUKÇU
Belediye Başkanı
Basın No: ILN02385720