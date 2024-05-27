ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı İhalesi

İhale İlanı



İkn: 2024/2886-S-3

Mülkiyeti Belediyemize ait Ardahan ili, Merkez ilçesi; Kaptanpaşa Mahallesi 597 nolu ada 1 nolu parsellerdeki taşınmazın (arsa vasıflı) satışı ihalesi.

Sıra

No Taşınmaz Yüzölçümü

m² Muhammen Bedeli

KDV Dahil Geçici Teminat

Bedeli (Asgari)



1 Kaptanpaşa Mahallesi 597 nolu ada 1 nolu parsel arsa vasıflı taşınmaz (E=0.50 Yençok=7.50 İmarlı Akaryakıt İstasyon alanı)

5.333,69 m²

11.842.925,28TL

355.287,75TL

Taşınmaz (Arsa) Satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine (Kapalı Teklif Usulü) göre ihale yapılacaktır.

a) İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No.27 Merkez /ARDAHAN

b) İhale Tarih ve Saati: 12/06/2024 Çarşamba günü saat 14:00’da

1- İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacak,

2- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

3- A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı belgesi,

b) Geçerli kimlik belgesi fotokopisi,

c) Noterden onaylı imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak)

e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.)

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu

g) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerKanuni ikametgâhı olması,

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak)

d) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalaması şarttır.)

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri (teklif mektubu, şartname ödendiğine ilişkin makbuz ve geçici teminata ilişkin belgeler hariç.) ve Ortak Girişim Beyannamesi sunmak zorundadır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen ortak girişim beyannamesi

4- İhale ile ilgili şartnameler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı İhale Biriminde görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00TL’dir.

5- İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 12/06/2024 Çarşamba günü saat 14:00’da kadar teslim etmesi gerekmektedir.

6- Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi. Resim tapu harcı ve harç giderleri vb. tüm masraflar müşteriye aittir.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Katılımcılar ihaleye girecekleri taşınmaz için üsteki şartları sağlayarak ihaleye katılabilirler.

9- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02038400