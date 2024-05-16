ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/110 Esas

KARAR NO : 2023/108

Davacı Süleyman Sirel tarafından davalı Ayşe Kalaycı (İsmail ve Hava kızı, 07/08/1956 doğumlu) aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

2- Trabzon ili Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 150 ada 92-95 parsel, 152 ada 83 parsel, 167 ada 5 parsel, (128 ada 3 eski) yeni 862 ada 3 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından ORTAKLIĞIN UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLUYLA HACİZ ŞERHLERİYLE YÜKÜMLÜ OLARAK SATILARAK GİDERİLMESİNE,

3-Satış bedelinin taraflara tapu kaydındaki payları oranında ödenmesine,

4-Satışın Araklı Satış Memurluğunca yapılmasına, karar kesinleştiğinde tarafların talebi halinde dosyanın satış memurluğuna tevdiine,

5-Satışına karar verilen taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 11,38 nispi karar ve ilam harcının paydaşlardan tapu kaydındaki payları oranında ayrı ayrı alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 8.900,00.-TL. maktu vekalet ücreti takdirine, vekalet ücretinin payları oranında paydaşlara yansıtılmasına,

7-Kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 8.900,00.-TL. maktu vekalet ücreti takdirine, vekalet ücretinin payları oranında paydaşlara yansıtılmasına,

8- İş bu dosya için; Başlangıçta alınan 59,30.-TL. peşin Harç ile alınan başvurma harcı olan 27,20.-TL harcın mahsubu ile alınmayan başvurma harcı bakiye 120,60.-TL.nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9- İş bu dava için; Davacı tarafça yapılan ilk dava açma giderleri 207,10.-TL, gazete ilanı gideri toplamı 2.502,60.-TL, tebligat giderleri (E-tebligat 5,50 x 5 = 27,50.-TL, 19,00 x 35 = 665,00.-TL, 26,00 x 40 = 1.040,00.-TL, 31,00 x 4 = 124,00.-TL, 42,00 x 1 = 42,00.-TL, Yurt dışı tebligatı 100,00 x 1 = 100,00.-TL) toplam 1.998,50.-TL ve keşif gideri 3.874,90.-TL olmak üzere genel toplam 8.583,10.-TL.'nin davalılardan tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

10-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan bakiye yargılama gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, yapılan yargılama sonunda Davacı vekilinin ve davalı vekilinin, dahili davalı İsmail Avşar'ın yüzüne karşı verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/02/2023

Tashih Şerhi

Her ne kadar 7. celsede verilen kısa kararın 2 nolu kararında "Trabzon ili Araklı ilçesi Pınaraltı Mahallesi" denilmişse de sehven mahalle ismi yanlış yazılmakla 2 nolu kararın gerekçeli kararda bu kısmın tashihi ile "Trabzon ili Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi" şeklinde düzeltilmesine karar verildi. 13/02/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024

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Basın No: ILN02031781