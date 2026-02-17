ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞI

Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazın KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ lehine tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ lehine tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Halk Bankası şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,21/05/2026 günü olduğu2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ : TRABZON

İLÇESİ : ARAKLI

MAHALLE: HASKÖY MAHALLESİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2026/253

ADA/PARSEL NO-KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :4.103,77 m2 büyüklüğündeki 107/23(ESKİ 20) PARSEL sayılı taşınmazın 118,67 m2 kısmı yol

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE MUTLU VE D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2026/258

ADA/PARSEL NO-KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :1.288,71 m2 büyüklüğündeki 117/2 PARSEL sayılı taşınmazın tamamı

TAŞINMAZ MALİKLERİ : NURİYE BIYIK

