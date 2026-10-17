Aracınız selde zarar mı gördü? Aman dikkat sakın bu hatayı yapmayın

Şiddetli yağışların ardından sel sularında kalan araç sahiplerine kritik bir uyarı geldi. Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, su baskınından etkilenen araçların kontrol edilmeden çalıştırılmaması gerektiğini belirtti.

“Gerekli kontroller yapılmadan trafiğe çıkılmamalı”

Dalkıran, "Sel sularına maruz kalan araçlarda yalnızca motor değil, elektronik kontrol üniteleri, elektrik tesisatı ve güvenlik sistemleri de zarar görebiliyor. Bazı arızalar olayın hemen ardından ortaya çıkmazken ilerleyen süreçte sürüş güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin öncelikle can güvenliklerini sağlamalarını, araçlarını çalıştırmamalarını ve gerekli kontrolleri yaptırmadan trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağış ve sel nedeniyle araçları zarar gören sürücülere çağrıda bulunan Dalkıran, "Böyle dönemlerde önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve araçlarında oluşabilecek hasarların doğru şekilde tespit edilmesidir. Avek Otomotiv olarak, sel ve su baskınlarından etkilenen Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT, CUPRA ve Škoda marka araç sahiplerimizi yetkili servis noktalarımıza davet ediyoruz. Uzman ekiplerimizle araçların teknik kontrolleri, hasar tespiti ve gerekli onarım süreçlerinde müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dalkıran, “Avek Otomotiv, İstanbul Tekstilkent ve Ümraniye, İzmir ve Çanakkale'deki yetkili servis noktalarında hizmet veriyor. Selden etkilenen araç sahipleri, araçlarının durumuna uygun güvenli nakil yöntemi ve servis süreci hakkında bilgi almak için Avek Otomotiv ile iletişime geçebiliyor” dedi.