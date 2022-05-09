Arabanıza yumurta atılırsa sakın arabadan inmeyin! Sebebini duyunca şok olacaksınız

Hırsızlar gün geçmiyor ki yeni bir yöntem geliştirmesin... Son dönemde bunlara bir yenisi daha eklendi: Yumurta. Yanlış duymadınız. Kahvaltı soframızın vazgeçilmezi olan yumurta hırsızların yeni soygun silahı oldu.

Yolda arabanızla gidiyorsunuz. Birisi geldi ve arabanızın ön camına bir yumurta attı. Tabi siz de sinirlendiniz ve silecekleri çalıştırarak yumurtayı temizlemeye çalıştınız. Ama camınız tamamen kirlendi artık hiçbir şey göremiyorsunuz. Aman dikkat bundan sonra tehlike çanları çalmaya başlıyor.

Mecburen aracınızı kenara çekip ön camı temizlemeye çalışacaksınız. İşte bu sırada yardımcı olmak için yanınıza gelen simsarlara dikkat edin. Zira yardımcı olmak için gelen bu şahıslar aracınızda neyiniz var neyiniz yoksa alıp götürüyor.

Bu şekilde son zamanlarda bir çok vatandaş mağdur edildi.

Evlere girmek için de kullanıyorlar

Tabi yumurta sadece araba soymak için değil evlere girmek için de kullanılıyor.

Hırsızlar önce gözüne kestirdikleri evlerin balkon ve camlarına yumurta atıyor, sonra ise pusuya yatıyor.

Evde kimsenin olmadığını anlayınca eve girmeye çalışıyor, evi soyuyorlar.

Bu yöntem de son zamanda hırsızlar tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.