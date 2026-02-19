ARABAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ARABAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
T.C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gaziantep Deterdarlığı
Araban Vergi Dairesi Müdürlüğü
|SIRA
|VERGİ
NO
|SOYADI ADI ÜNVAN
|VERGİ
DÖNEMİ
|ANA VERGİ KODU
|VERGİ
ASLI BORCU
|ADRES
|ANA TAKİP DOSYA NO
|1
|0091035038
|MOHAMAD ALAGHA
|2021/2022
|0001/0015/0032/3074/3080
|3.979.614,28
|DUMLUPINAR MAH.GAZİANTEP CAD.DIŞ KAPI NO:204 ARABAN/GAZİANTEP
|2026012766olu0000001
|Gaziantep Araban Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı ,vergi ve cezanın dönemi ile nev’i yazılı ödeme emirleri mükelleflere PTT ve memur eliyle gönderilmiş ancak mükellefin adres kayıt sisteminde (mernis) kayıtlı adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. Bu bakımdan 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106 maddeleri gereğince mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde dairemize bizzat müracaat, taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacaktır. Aksi halde bir ay içeresinde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenlerin bu ilanın teşhir tarihinden itibaren bir ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02403921