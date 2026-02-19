  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar ARABAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

ARABAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ARABAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gaziantep Deterdarlığı
Araban Vergi Dairesi Müdürlüğü
SIRA VERGİ
NO		 SOYADI ADI ÜNVAN VERGİ
DÖNEMİ		 ANA VERGİ KODU VERGİ
ASLI BORCU		 ADRES ANA TAKİP DOSYA NO
1 0091035038 MOHAMAD ALAGHA 2021/2022 0001/0015/0032/3074/3080 3.979.614,28 DUMLUPINAR MAH.GAZİANTEP CAD.DIŞ KAPI NO:204 ARABAN/GAZİANTEP 2026012766olu0000001
Gaziantep Araban Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı ,vergi ve cezanın dönemi ile nev’i yazılı ödeme emirleri mükelleflere PTT ve memur eliyle gönderilmiş ancak mükellefin adres kayıt sisteminde (mernis) kayıtlı adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. Bu bakımdan 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106 maddeleri gereğince mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde dairemize bizzat müracaat, taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacaktır. Aksi halde bir ay içeresinde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenlerin bu ilanın teşhir tarihinden itibaren bir ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02403921