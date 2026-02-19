ARABAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Araban Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı ,vergi ve cezanın dönemi ile nev’i yazılı ödeme emirleri mükelleflere PTT ve memur eliyle gönderilmiş ancak mükellefin adres kayıt sisteminde (mernis) kayıtlı adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. Bu bakımdan 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106 maddeleri gereğince mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde dairemize bizzat müracaat, taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacaktır. Aksi halde bir ay içeresinde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenlerin bu ilanın teşhir tarihinden itibaren bir ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.