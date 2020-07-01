Apar topar Libya'ya gitmişti! Yunan bakan haddini iyice aştı
Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkış yolu arayan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, darbeci Halife Hafter yanlısı Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Yunan bakandan skandal ifadeler geldi.
Libya'nın meşru hükümetinin daveti ile ülkeye giden Türkiye'ye işgalci suçlamasında bulunan Dendias, şer odaklarının hoşuna gidecek açıklamalar yaptı.
Dendias yaptığı açıklamada, "Yabancı güçlerin Libya'dan ayrılması çağrısında bulunuyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya işgalini kınıyoruz." dedi.