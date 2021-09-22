Eğitim hayatlarına Açık Öğretim Lisesi’nde devam edenler kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman sona erecek?

AÖL kayıtları ne zaman sona erecek 2021? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zamana kadar yapılacak?

AÖL 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül'de başladı. Kayıt işlemleri 3 Ekim 2021'de sona erecek.

AÖL’den yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır. odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim

Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğruT.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde ödemenin görünmemesi kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi

Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme sınav ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.