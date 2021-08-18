AÖF kayıtları | AÖF kayıtları ne zaman? Kimler AÖF’ye kayıt yaptırabilir?

Üniversite sınavına giren adaylar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerini nasıl kaç puanla tercih edebileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖF kayıtları | AÖF kayıtları ne zaman?

AÖF, YKS puanına göre öğrenci kabul ediyor. Adaylar barajı geçmeleri durumunda tercih işlemleri sırasında AÖF bölümlerini yazabilir. AÖF’den yapılan açıklamada, “Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz” denildi.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

YKS barajı kaç oldu?

YKS'de bir milyona yakın aday barajı geçemedi. Pandemi şartları sebebiyle YKS barajı düşürüldü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.​

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