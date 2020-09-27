Bugün yüzbinlerce kişi hayallerindeki mesleğe ikinci bir üniversiteye kayıt yaparak sahip olmakta. İkinci bir üniversiteye Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıköğretim Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin uzaktan eğitim bölümlerine kayıt yapan adaylar, istedikleri bölümleri açık öğretim olarak okumakta. Peki ATA AÖF Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) nasıl kayıt olunur? GİS ATA kayıt için Atauni.edu.tr’ye giriş yapılır. Giriş yapmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi ATA sistemine kayıt yapmak için bulunduğunuz ildeki sınav koordinatörlüğüne başvurmanız gerekecektir. Atatürk Üniversitesi koordinatörlükleri için tıklayınız.

ATA GİS sisteme nasıl giriş yapılır?

ATA-AÖF gis girişi yapmak için https://gis.atauni.edu.tr/ üzerinden sisteme giriş seçeneği tıklanır. Sisteme giriş yapmak için TC kimlik numarası ve ATA AÖF şifresi ile birlikte ATA GİS girişi yapılır.

ATA AÖF görevli işlemleri sistemi GİS şifremi unuttum

ATA AÖF gis şifresini unutanlar için sistem üzerindeyken şifremi unuttum sekmesi tıklanır. TC kimlik numarası, doğum tarihi, kimlik cüzdanı seri no yazılır ve devam tuşuna basılır.

Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi

Açıköğretim üzerinden önlisans ve lisans eğitimi veren diğer bir üniversite ise Anadolu Üniversitesi’dir. Peki Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi girişi yapmak için e devlet ile giriş ve Anadolu Üniversitesi hesabi ile giriş olmak üzere iki seçenek üzerinden AU girişi yapılır. Anadolu Üniversitesi giriş için tıklayınız.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrimiçi (Online) Başvuru nasıl yapılır?

AÖF girişi yaparak Anadolu Üniversitesi AÖF’nin tüm online işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. AÖF girişi e devlet üzerinden yapmak için tıklayınız.

Giriş Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi öğrencileri sisteme giriş yapası için e posta adresi veya TC kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi şifresi üzerinden oturum açabilmekteler. Anadolu Üniversitesi üzerinden giriş yapmak için tıklayınız.