AÖF bölümleri önlisans lisans! Açık öğretim 2 yıllık bölümler 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler neler?
2021 açık öğretim 2 yıllık taban puanları, Açık öğretim 2 yıllık üniversite bölümleri, açık öğretim 2 yıllık taban puanları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilir oldu. 2021 YKS sonuçlarına göre açık öğretim bölümleri tercihinde bulunacak adaylar açık öğretim 2 yıllık önlisans bölümleri ile 2021 açık öğretim2 yıllık bölümleri taban puanları sorgulamaya başladı. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri 2 yıllık 4 yıllık neler? İşte AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri ve taban puanları 2021.
AÖF bölümleri 4 yıllık, Açık öğretim fakültesi bölümleri 2 yıllık... ÖSMY 26-27 Haziran’da yapılan 2021 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak milyonlarca aday 202 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile açık öğretim fakültesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanaları ile AÖF bölümlerini sorguluyor. Peki AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir? AÖF taban puanları…
Açık öğretim Fakültesi AÖF 4 yıllık bölümleri hangileri?
Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri.
AÖF iktisad Fakültesi bölümleri nneler?
Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler.
AÖF işletme fakültesi bölümleri neler var?
Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor YönetimiTarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
AÖF açık öğretim fakültesi lisans bölümleri
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
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