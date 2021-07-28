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Eğitim AÖF bölümleri önlisans lisans! Açık öğretim 2 yıllık bölümler 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler neler?
Eğitim

AÖF bölümleri önlisans lisans! Açık öğretim 2 yıllık bölümler 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler neler?

2021 açık öğretim 2 yıllık taban puanları, Açık öğretim 2 yıllık üniversite bölümleri, açık öğretim 2 yıllık taban puanları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilir oldu. 2021 YKS sonuçlarına göre açık öğretim bölümleri tercihinde bulunacak adaylar açık öğretim 2 yıllık önlisans bölümleri ile 2021 açık öğretim2 yıllık bölümleri taban puanları sorgulamaya başladı. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri 2 yıllık 4 yıllık neler? İşte AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri ve taban puanları 2021.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 12:08:00 - 2021-07-28 12:16:16
AÖF bölümleri önlisans lisans! Açık öğretim 2 yıllık bölümler 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler neler?

AÖF bölümleri 4 yıllık, Açık öğretim fakültesi bölümleri 2 yıllık... ÖSMY 26-27 Haziran’da yapılan 2021 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak milyonlarca aday 202 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile açık öğretim fakültesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanaları ile AÖF bölümlerini sorguluyor. Peki AÖF 2 ve 4 yıllık bölümler nelerdir? AÖF taban puanları…

Açık öğretim Fakültesi AÖF 4 yıllık bölümleri hangileri?

Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri.

AÖF iktisad Fakültesi bölümleri nneler?

Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler.

AÖF işletme fakültesi bölümleri neler var?

Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor YönetimiTarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

AÖF açık öğretim fakültesi lisans bölümleri

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

AÖF bölümleri için tıklayın

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