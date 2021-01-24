AÖF açık öğretim üniversite taban puanları 2021 AÖF bölümleri 4 yıllık 2 yıllık
Koronavirüs salgını nedeniyle YKS sınavının ne zaman yapılacağı üniversiteye hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM 2021 YKS sınav başvuru ile sınav tarihini açıkladı. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran 2021'de yapılacak. AÖF açık öğretim üniversite taban puanları 2021, 2 yıllık ve 4 yıllık araştırılıyor. Tercih yapacak öğrencileri yakından ilgilendiren konunun detayları haberin içeriğinde yer alıyor. Peki ama Açıköğretim fakültesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler neler? 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu sınavları 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılıyor. AÖF taban puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl YÖK Atlas üzerinden açıklama yapılmıştı. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. (Korona salgını nedeniyle 180 olan AYT baraj puanı 170'e çekilmişti.)
AÖF lisans taban puanları için TIKLAYINIZ
AÖF önlisans taban puanları için TIKLAYINIZ
AÖF Bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama
AÖF 4 yıllık bölümler
Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri.
AÖF taban puanları, AÖF bölümleri ve daha fazla bilgi için tıklayın