Antalya’daki araştırlamalarda önemli izler bulundu! Su altından Osmanlı mirası fışkırdı

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, “Yaz aylarında bir Osmanlı savaş gemisini belgeledik. Devam eden çalışmalarda bir Osmanlı savaş gemisiyle daha karşılaştık. Akdeniz’in güneyindeki küçük adalarımızdan birinde gizli koyda denizin dibinde çok miktarda Osmanlı çapasına rastladık. Çapalar ve bölgesinde yoğunlaştığımız araştırmalarda Osmanlı savaş gemilerinin burayı ‘gizli bir deniz üssü’ olarak kullandığını tespit ettik. Bunu belgeledik” dedi.



“İlk kez bir Osmanlı deniz üssünü kesin olarak belgeledik”



“Antalya’daki çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, buranın şu ana kadar tespit edilen ilk deniz üssü olduğudur” diyen Öniz, “1999’dan bu yana bölgede su altı araştırmaları yapıyoruz. İlk kez bir Osmanlı deniz üssünü kesin olarak belgeleyebildik” ifadelerini kullandı.