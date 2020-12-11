  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Antalya’daki araştırlamalarda önemli izler bulundu! Su altından Osmanlı mirası fışkırdı
Kültür - Sanat

Antalya’daki araştırlamalarda önemli izler bulundu! Su altından Osmanlı mirası fışkırdı

Antalya’daki su altı araştırmalarında Osmanlı donanmasından önemli izler bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:40:00 -
Antalya’daki araştırlamalarda önemli izler bulundu! Su altından Osmanlı mirası fışkırdı

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, “Yaz aylarında bir Osmanlı savaş gemisini belgeledik. Devam eden çalışmalarda bir Osmanlı savaş gemisiyle daha karşılaştık. Akdeniz’in güneyindeki küçük adalarımızdan birinde gizli koyda denizin dibinde çok miktarda Osmanlı çapasına rastladık. Çapalar ve bölgesinde yoğunlaştığımız araştırmalarda Osmanlı savaş gemilerinin burayı ‘gizli bir deniz üssü’ olarak kullandığını tespit ettik. Bunu belgeledik” dedi.

“İlk kez bir Osmanlı deniz üssünü kesin olarak belgeledik”

“Antalya’daki çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, buranın şu ana kadar tespit edilen ilk deniz üssü olduğudur” diyen Öniz, “1999’dan bu yana bölgede su altı araştırmaları yapıyoruz. İlk kez bir Osmanlı deniz üssünü kesin olarak belgeleyebildik” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı
Dünya

Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı

Mısır tarafından rafale jetleri ile Libya sınırına yapılan kontrolsüz saldırının görüntüleri paylaşıldı.
Kaçka: Türkiye ile anlaşmaya çok yakınız
Ekonomi

Kaçka: Türkiye ile anlaşmaya çok yakınız

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Taras Kaçka, Türkiye ile yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak istedikl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay