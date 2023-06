ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU: İlimiz kemer İlçesi Kuzdere mevkiinde aşağıda koordinatlı alana yığılmış olan ve miktarı belirtilmiş tüvenan 1(a) grubu kum-çakıl malzemenin satışı ve 350 gün içerisinde bulunduğu yerden alınması işidir.

Madde 1- Söz konusu ihale Muratpaşa İlçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı Üzeri Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 05.07.2023 tarih ve saat 10:30’da gerçekleştirilecektir. Satışın gerçekleştirilememesi veya tekliflerin yeterli bulunmaması durumunda 01.08.2023 tarih saat 10:30’da bu ilandaki şartlar geçerli olmak üzere ihale tekrarlanacaktır.



İl İlçe Mevkii Miktar(Ton) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Antalya Kemer Kuzdere 183.816,00 5.705.649,00+KDV 171.170,00



Madde 2-İhaleyi kazan istekli gerçek ve tüzel kişi ek olarak ihale bedelinin %5 oranında devlet hakkı ödeyecektir.



Madde 3- İhale Şartnamesini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ihale için 1.250,00 TL şartname bedeli ödenerek alınabilir



Madde 4- 1(a) grubu kum-çakıl Malzeme Alınacak Alanın Koordinatları ve Paftası

(ED50 60, Pafta: O25D4 )

Nokta Y X Nokta Y X Nokta Y X 1 276790 4053018 4 276970 4052916 7 276855 4052960 2 276856 4053019 5 276933 4052928 8 276809 4052970 3 276926 4052964 6 276902 4052940

Gerçek Kişiler;



a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti veya Başkanlıkça aslı görüldü yapılmış sureti

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

d) Onaylı İmza Sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 1.250,00 TL’lik banka makbuzu



Tüzel Kişiler;



a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)

c) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

e) Her sayfası imzalanmış olan Şartname

f) İhale dokümanının alındığına dair 1.250,00 TL’lik banka makbuzu



Madde 6- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir.



Madde 7- Telgraf veya mektupla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerin, istenilen belgelerle birlikte en geç 05.07.2023 tarihinde Çarşamba günü ihale saatinden önce yada ihalenin tekrarlanması durumunda 01.08.2023 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce ihale komisyonuna elden teslim edeceklerdir.



Madde 8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

