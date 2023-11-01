ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinyalı Mahallesi 12082 ada 1 parseldeki taşınmazın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

No Mahallesi Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Taşınmazın İşgal Durumu 1 Şirinyalı 12082 1 5017 m2 Kreş Alanı 150.510.000,00-TL 4.515.300,00-TL Muhtelif Ölçülerde Yapılar



İhale 07/11/2023 Salı günü saat 14.00’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.



- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.



- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.



- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.



- İhaleye katılacakların geçici teminatını 06/11/2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.



- Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 06/11/2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.



- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.



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Basın No: ILN01917759