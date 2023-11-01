ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Tapu Alan
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Taşınmazın İşgal Durumu
|1
|Şirinyalı
|12082
|1
|5017 m2
|Kreş Alanı
|150.510.000,00-TL
|4.515.300,00-TL
|Muhtelif Ölçülerde Yapılar
İhale 07/11/2023 Salı günü saat 14.00’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.
- İhaleye katılacakların geçici teminatını 06/11/2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
- Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 06/11/2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN01917759