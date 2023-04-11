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Resmi İlanlar ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR
Resmi İlanlar

ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Yeniakit Publisher
2023-04-11 00:00:00 -

ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 
S.
NO
Mahallesi
Ada
Parsel
Cinsi
Alanı m2		 Muhammen
Satış Bedeli		 Geçici Teminat
Bedeli		 İhale Tarihi İhale Saati
1 Çıplaklı 10 5 Sosyal Tesis Alanı ve Arsa 8904.94 21.400.000,00TL 642.000,00TL 25.04.2023 14:00
2 Çıplaklı 10 6 Sosyal Tesis Alanı ve Arsa 5000.00 12.000.000,00TL 360.000,00TL 25.04.2023 15:00
3 Yağca 8715 93 Tarla 16524.72 13.000.000,00TL 390.000,00TL 25.04.2023 16:00


Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait, olan yukarıda belirtilen taşınmazların, 2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  36. maddesi  gereğince  Kapalı teklif usulü ile   belirtilen  tarih ve saatte Belediye toplantı Salonunda  toplanacak komisyon tarafından   SATIŞ ihalesi yapılacaktır.    
1- İhaleye gireceklerin; ihale saatinden önce geçici teminat bedelini  Belediyemiz veznesine yatırmış olması gerekmektedir. Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak isteyenlerin verecekleri geçici teminat mektubu Süresiz olacaktır.
       a)Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
       b)Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini,  imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini,
       c)Vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini  ihale  saatine kadar  Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
       ç)Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi, ikamet belgesi  ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalamaları zorunludur.
2- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
3- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- 1 ve 2. Sırada yer alan taşınmazlar Sosyal Tesis alanı vasfındadır. 3.sıradaki Yağca mahallesi 8715 ada 93 nolu taşınmaz ise tarla vasfında olup, çap verilememekte ve aynı zamanda kadastro yolu yoktur. İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az iki gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
5- Kapalı teklif için Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç  zarf  ile teklifi veren tarafından  imzalanmış şartname ve istenen diğer belgeler ile birlikte  2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu’nun  36.maddesine göre  hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale servisine vermeleri zorunludur.
6- Taşınmazın üzerinde İhaleye çıkartılma kararı alındığı gün itibari ile Antalya Genel İcra dairesinin icrai haczi olup, alıcı tarafından ihale bedelinin ödenmesine müteakip tapu devri yapılacak ve hacizler sonra kaldırılacaktır. Hacizlerin kaldırılamaması durumu söz konusu olur ise, sadece yapılan ilgili ihale veya tümü iptal edilerek alıcısına parası iade edilecektir. Alıcının bu duruma itirazı olamaz. Diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
7- İhale şartnamesi İhale Biriminde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
İrtibat:0242 421 30 53 (1230-1251 veya 1244 dahili)
                                                                                                                                   Bülent YÖRÜK
                                                                                                                                       Belediye  Başkan Yardımcısı    

#ilangovtr

Basın No: ILN01804032
 