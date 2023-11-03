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Resmi İlanlar ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR
Resmi İlanlar

ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:07:00 -

ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

Sayın ABDULLAH CESUR 
(TC Kimlik No:38xxxxxxx96)

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/473 Esasında görülmekte olan, 27/10/2020 tarihli kaçakçılık suçuna ilişkin anılan Mahkemenin 19/09/2022 tarihli  E:2021/473 K:2022/891 sayılı ve 28/04/2022 tarihinde kesinleşen gerekçeli kararında, 34TZ3718 plakalı  aracın müsaderesine karar verilmiş olup söz konusu aracı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde en yakın Gümrük Müdürlüğü/Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslim edilip sonucundan Müdürlüğümüze bildirilmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının bilinmesi  ve tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ olunur.

Selvet KAPLAN
Gümrük Müdürü

#ilangovtr

Basın No: ILN01923260
 