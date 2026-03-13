ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜD.

İLAN

MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ

Sıra No Taşınmaz No İl İlçe Mahalle Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu İhale Türü İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 07140120859 Antalya Manavgat Çavuşköy Karayazı 027-D-07-A-1-D 184 1 4403,03 m² Tam Arsa Turizm + Konut Alanı İşgalli Satış 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü 94.500.000,00 9.450.000,00 25.03.2026 10:30

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış ihalesi; ilanda belirtilen muhammen bedel (taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın 1.845.120,00 TL’lik bedeli dahil) üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte, "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü" ile Yukarıhisar Mahallesi Antalya Caddesi No:114 Kat:2 Manavgat/ANTALYA adresinde Manavgat Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak isteyenlerin,

a) T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini,

b) Yerleşim yeri belgesini,

c)Geçici teminat makbuzunu (Geçici teminatın Banka yoluyla “IBAN NO:TR2300010003310000100050 57 – Alıcı Adı:T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” ödenmesi halinde ödenen teminata ait Antalya Defterdarlığı 3 Nolu Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek Muhasebe İşlem Fişi, Teminat mektubu yoluyla ödenmesi halinde ise Teminat Mektubu ve Banka Teyit Yazısının aslı teslim edilmelidir. Teminat mektubunun süresiz ve limit içi olarak düzenlenmesi ile teminat mektubunda işin özelliği belirtilmelidir.)

d)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

e) Kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacak taşınmazlarda, 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine göre hazırlanacak tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3. İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. Söz konusu taşınmazların satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Ayrıca 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir); 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş); 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli (döner sermaye ücreti) alınacaktır.

6. Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaktır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7. İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

8. İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://antalya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.