ANTALYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FALEZ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No İlçe Mahalle Ada Parsel Taşınmazın Yüzölçümü (m²) Arsa payı/Hisse Oranı Zemin Tipi-Nitelik/Cinsi Konutun (Daire) Bulunduğu Kat Konutun (Daire ) Bağ. Bölüm Numarası Konutun (Daire) Yüzölçümü (Brüt) Fiili Durumu Öncelikli alım sahibi İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Gecici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Muratpaşa Haşimişcan 34 187 544,00 218000 / 11612352 Bağımsız Bölüm-Mesken Çekme kat 115 105 Kiracısı Var Yok Ticaret Alanı 3.750.000,00 375.000,00 02.10.2024 10:00 2 Muratpaşa Haşimişcan 34 187 544,00 200000 / 11612352 Bağımsız Bölüm-Mesken Çekme kat 116 90 Kiracısı Var Yok Ticaret Alanı 3.250.000,00 325.000,00 02.10.2024 10:30

Tahmini Bedel (TL) Gecici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 3 Muratpaşa Meydankavağı 7918 1 331,00 Tam Boş Arsa Bir kısmı Konut Alanı bir kısmı yolda kalmaktadır.

Parselde yola terk işleminin yapılması gerekmektedir.

10.592.000,00 1.059.200,00 02.10.2024 11:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binası giriş katı, Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Meltem Mah. Dumlupınar Bulv. No: 175 07030 Muratpaşa ANTALYA)

2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Falez Emlak Müdürlüğünde (Antalya Defterdarlığı Binası zemin kat) görülebilir.

3- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’deki adreslerini, T.C. Kimlik numarasını ve nüfus cüzdan suretini, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapılacağı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)

e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),

ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

f) İstekliler, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

4- Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.(3.sıradaki taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.)

5- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

7-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (Beş Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (Beş milyon TL'den) 10.000.000,00-TL'ye (On Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (On Milyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Not: Geçici teminatın nakit olarak ödeneceği ya da banka yoluyla ödenen teminata ilişkin muhasebe işlem fişinin temin edileceği Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ile ihalenin yapılacağı Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün farklı adreslerde olduğu ve söz konusu idareler arasında mesafe bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: Falez Emlak Müdürlüğü 0 (242) 237 84 00 –Dahili 2913-2938

