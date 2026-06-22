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Resmi İlanlar

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ

  BEŞ MERKEZ İLÇEDE (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu)

400 ADET SERVİS PLAKASI (C PLAKA) KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN METNİ

İDARENİN

Adı: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Adresi: Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon Numarası: 0242 249 50 00

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup cinsi, niteliği ve plakası belirtilmiş olan 400 adet Servis Plakası Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından, her plaka için ayrı ayrı olacak şekilde ve aşağıdaki listede tek tek belirtilen tarih ile saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

Kiraya verilecek plakanın;

Cinsi    : Ticari Plaka

Niteliği: Servis Plakası

Plakası: 07 C 5000 dahil – 07 C 5399 dahil sıralı şekilde.

İhalenin yapılacağı yer: Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. Katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı odası

Dökümanların görülebileceği / alınabileceği yer: İhale İdari Şartnamesi Dosya Temin Bedeli 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) olup; Şartname Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veznelerine yatırılacak 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

 

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI;

Servis Plakasının artırıma esas muhammen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 780.000,00 TL + KDV olup geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’üne tekabül eden 23.400,00 TL (Yirmiüçbindörtyüz Türk Lirası)’dır.

  İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

a)   Gerçek kişilerde:

  1. Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerindenalınmış olan Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
  2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgilisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
  3. Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin aslı veya onaylı sureti,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,
  5. Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaralı ve elektronik posta adresleri bildirimi,
  6. UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde) kayıtlı e-tebligat adresinin beyanı,
  7. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
  8. Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
  9. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan “borcu yoktur” yazısı,
  10. Son bir ay içinde ilgili Vergi Dairesinden veya İnternet Vergi Dairesi’nden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,
  11. Son bir ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazının aslı,
  12. İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince; geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair alınacak onaylı ya da barkodlu belge,
  13. Posta ile yapılacak başvuruların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
  14. Resmi kurumlara verilmek üzere e-devlet üzerinden son 1 ay içinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", Adli Sicil Kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 (Cinsel Saldırı) , 103 (Çocukların cinsel istismarı),104 (Reşit Olmayanla Cinsel İlişki),105 (Cinsel Taciz),109(Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma),188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ,190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma) 191 (Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) ve 227(Fuhuş) Maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak ayrıca Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 5.Maddesinin 1. Fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile;  devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81, 102, 103, 104, 109, 179, 188, 190, 191, 226 ve 227nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamak,  asli kusurlu ve bilinci taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralının ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması, isteklilerden Adli Sicil ve/veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunanların, ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önceUlaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne kayıtlarını sunması ve ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesi,
  15. “Sürücü Belgesi” fotokopisi,

 

b)      Tüzel kişilerde:

  1. Başvuranın,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
  2. İhale tarihinden en geç 1 ay önce alınmış olan TicaretOdasıFaaliyetBelgesi(tüzel kişiliğin iştigal sahası içinde yolcu taşımacılığı faaliyetinin bulunduğuna dair) aslı,
  3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,
  5. Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
  6. UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde) kayıtlı e-tebligat adresinin beyanı,
  7. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
  8. Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
  9. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan “borcu yoktur” yazısı,
  10. Son bir ay içinde ilgili Vergi Dairesinden veya İnternet Vergi Dairesi’nden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi Dairesinden alınan yazı aslı,
  11. Son bir ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazının aslı,
  12. İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince; geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair alınacak onaylı ya da barkodlu belge,
  13. Posta ile yapılacak başvuruların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
  14. İhaleye girecek şirket yetkilisi ile Limited şirketlerde tüm şirket müdürlerinin, Anonim şirketlerde Yönetim kurulu üyelerinin tamamının, Şahıs şirketlerinde ise tüm ortakların Resmi kurumlara verilmek üzere e-devlet üzerinden son 1 ay içinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", AdliSicil Kaydı veya arşiv kayıtlarının bulunması durumunda Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 (Cinsel Saldırı) , 103 (Çocukların cinsel istismarı),104 (Reşit Olmayanla Cinsel İlişki),105 (Cinsel Taciz),109 (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma),188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ,190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma) 191 (Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) ve 227(Fuhuş) Maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak ayrıca Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 5.Maddesinin 1. Fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile;  devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81, 102, 103, 104, 109, 179, 188, 190, 191, 226 ve 227nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamak,  asli kusurlu ve bilinci taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralının ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması, isteklilerden Adli Sicil ve/veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunanların, ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önceUlaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne kayıtlarını sunması ve ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesi,

 

c)      İş Ortaklıkları

  1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturarak ihaleye teklif verebilir.
  2. İş Ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak isteklilerin, noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesinin (Ortak Girişim Beyannamesi) aslını sunmaları zorunludur. Beyannamede temsile yetkili ortak açıkça belirtilmelidir. İş Ortaklığı Beyannamesinin tüm ortakların ticari ünvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot (temsile yetkili) ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya yetkili vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.
  3. İş Ortaklığının her bir ortağı, yukarıda belirtilenlerden kendi durumlarına uyan belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.
  4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
  5. Geçici teminat ve şartname dökümanı alındı belgesi/makbuzu ortaklardan biri, tercihen temsile yetkili olduğu belirtilen pilot ortak tarafından sunulmalıdır.
  6. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli İş Ortaklığı Sözleşmesinin İdareye ibrazı zorunludur. İş Ortaklığı üyeleri, taahhüdün yerine getirilmesinde İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

İHALENİN HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

 
SIRA NO PLAKA NO MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 07 C 5000 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:00
2 07 C 5001 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:05
3 07 C 5002 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:10
4 07 C 5003 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:15
5 07 C 5004 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:20
6 07 C 5005 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:25
7 07 C 5006 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:30
8 07 C 5007 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:35
9 07 C 5008 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:40
10 07 C 5009 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:45
11 07 C 5010 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:50
12 07 C 5011 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 13:55
13 07 C 5012 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:00
14 07 C 5013 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:05
15 07 C 5014 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:10
16 07 C 5015 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:15
17 07 C 5016 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:20
18 07 C 5017 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:25
19 07 C 5018 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:30
20 07 C 5019 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:35
21 07 C 5020 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:40
22 07 C 5021 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:45
23 07 C 5022 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:50
24 07 C 5023 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 14:55
25 07 C 5024 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:00
26 07 C 5025 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:05
27 07 C 5026 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:10
28 07 C 5027 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:15
29 07 C 5028 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:20
30 07 C 5029 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:25
31 07 C 5030 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:30
32 07 C 5031 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:35
33 07 C 5032 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:40
34 07 C 5033 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:45
35 07 C 5034 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:50
36 07 C 5035 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 15:55
37 07 C 5036 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 16:00
38 07 C 5037 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 16:05
39 07 C 5038 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 16:10
40 07 C 5039 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 6.07.2026 16:15
41 07 C 5040 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:00
42 07 C 5041 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:05
43 07 C 5042 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:10
44 07 C 5043 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:15
45 07 C 5044 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:20
46 07 C 5045 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:25
47 07 C 5046 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:30
48 07 C 5047 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:35
49 07 C 5048 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:40
50 07 C 5049 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:45
51 07 C 5050 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:50
52 07 C 5051 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 13:55
53 07 C 5052 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:00
54 07 C 5053 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:05
55 07 C 5054 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:10
56 07 C 5055 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:15
57 07 C 5056 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:20
58 07 C 5057 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:25
59 07 C 5058 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:30
60 07 C 5059 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:35
61 07 C 5060 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:40
62 07 C 5061 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:45
63 07 C 5062 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:50
64 07 C 5063 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 14:55
65 07 C 5064 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:00
66 07 C 5065 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:05
67 07 C 5066 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:10
68 07 C 5067 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:15
69 07 C 5068 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:20
70 07 C 5069 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:25
71 07 C 5070 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:30
72 07 C 5071 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:35
73 07 C 5072 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:40
74 07 C 5073 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:45
75 07 C 5074 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:50
76 07 C 5075 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 15:55
77 07 C 5076 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 16:00
78 07 C 5077 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 16:05
79 07 C 5078 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 16:10
80 07 C 5079 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 8.07.2026 16:15
81 07 C 5080 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:00
82 07 C 5081 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:05
83 07 C 5082 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:10
84 07 C 5083 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:15
85 07 C 5084 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:20
86 07 C 5085 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:25
87 07 C 5086 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:30
88 07 C 5087 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:35
89 07 C 5088 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:40
90 07 C 5089 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:45
91 07 C 5090 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:50
92 07 C 5091 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 13:55
93 07 C 5092 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:00
94 07 C 5093 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:05
95 07 C 5094 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:10
96 07 C 5095 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:15
97 07 C 5096 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:20
98 07 C 5097 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:25
99 07 C 5098 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:30
100 07 C 5099 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:35
101 07 C 5100 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:40
102 07 C 5101 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:45
103 07 C 5102 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:50
104 07 C 5103 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 14:55
105 07 C 5104 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:00
106 07 C 5105 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:05
107 07 C 5106 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:10
108 07 C 5107 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:15
109 07 C 5108 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:20
110 07 C 5109 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:25
111 07 C 5110 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:30
112 07 C 5111 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:35
113 07 C 5112 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:40
114 07 C 5113 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:45
115 07 C 5114 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:50
116 07 C 5115 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 15:55
117 07 C 5116 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 16:00
118 07 C 5117 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 16:05
119 07 C 5118 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 16:10
120 07 C 5119 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 9.07.2026 16:15
121 07 C 5120 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:00
122 07 C 5121 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:05
123 07 C 5122 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:10
124 07 C 5123 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:15
125 07 C 5124 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:20
126 07 C 5125 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:25
127 07 C 5126 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:30
128 07 C 5127 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:35
129 07 C 5128 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:40
130 07 C 5129 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:45
131 07 C 5130 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:50
132 07 C 5131 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 13:55
133 07 C 5132 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:00
134 07 C 5133 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:05
135 07 C 5134 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:10
136 07 C 5135 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:15
137 07 C 5136 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:20
138 07 C 5137 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:25
139 07 C 5138 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:30
140 07 C 5139 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:35
141 07 C 5140 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:40
142 07 C 5141 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:45
143 07 C 5142 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:50
144 07 C 5143 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 14:55
145 07 C 5144 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:00
146 07 C 5145 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:05
147 07 C 5146 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:10
148 07 C 5147 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:15
149 07 C 5148 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:20
150 07 C 5149 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:25
151 07 C 5150 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:30
152 07 C 5151 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:35
153 07 C 5152 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:40
154 07 C 5153 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:45
155 07 C 5154 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:50
156 07 C 5155 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 15:55
157 07 C 5156 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 16:00
158 07 C 5157 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 16:05
159 07 C 5158 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 16:10
160 07 C 5159 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 14.07.2026 16:15
161 07 C 5160 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:00
162 07 C 5161 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:05
163 07 C 5162 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:10
164 07 C 5163 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:15
165 07 C 5164 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:20
166 07 C 5165 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:25
167 07 C 5166 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:30
168 07 C 5167 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:35
169 07 C 5168 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:40
170 07 C 5169 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:45
171 07 C 5170 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:50
172 07 C 5171 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 13:55
173 07 C 5172 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:00
174 07 C 5173 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:05
175 07 C 5174 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:10
176 07 C 5175 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:15
177 07 C 5176 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:20
178 07 C 5177 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:25
179 07 C 5178 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:30
180 07 C 5179 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:35
181 07 C 5180 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:40
182 07 C 5181 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:45
183 07 C 5182 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:50
184 07 C 5183 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 14:55
185 07 C 5184 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:00
186 07 C 5185 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:05
187 07 C 5186 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:10
188 07 C 5187 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:15
189 07 C 5188 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:20
190 07 C 5189 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:25
191 07 C 5190 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:30
192 07 C 5191 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:35
193 07 C 5192 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:40
194 07 C 5193 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:45
195 07 C 5194 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:50
196 07 C 5195 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 15:55
197 07 C 5196 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 16:00
198 07 C 5197 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 16:05
199 07 C 5198 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 16:10
200 07 C 5199 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 16.07.2026 16:15
201 07 C 5200 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:00
202 07 C 5201 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:05
203 07 C 5202 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:10
204 07 C 5203 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:15
205 07 C 5204 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:20
206 07 C 5205 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:25
207 07 C 5206 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:30
208 07 C 5207 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:35
209 07 C 5208 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:40
210 07 C 5209 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:45
211 07 C 5210 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:50
212 07 C 5211 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 13:55
213 07 C 5212 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:00
214 07 C 5213 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:05
215 07 C 5214 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:10
216 07 C 5215 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:15
217 07 C 5216 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:20
218 07 C 5217 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:25
219 07 C 5218 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:30
220 07 C 5219 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:35
221 07 C 5220 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:40
222 07 C 5221 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:45
223 07 C 5222 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:50
224 07 C 5223 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 14:55
225 07 C 5224 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:00
226 07 C 5225 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:05
227 07 C 5226 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:10
228 07 C 5227 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:15
229 07 C 5228 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:20
230 07 C 5229 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:25
231 07 C 5230 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:30
232 07 C 5231 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:35
233 07 C 5232 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:40
234 07 C 5233 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:45
235 07 C 5234 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:50
236 07 C 5235 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 15:55
237 07 C 5236 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 16:00
238 07 C 5237 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 16:05
239 07 C 5238 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 16:10
240 07 C 5239 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 20.07.2026 16:15
241 07 C 5240 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:00
242 07 C 5241 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:05
243 07 C 5242 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:10
244 07 C 5243 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:15
245 07 C 5244 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:20
246 07 C 5245 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:25
247 07 C 5246 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:30
248 07 C 5247 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:35
249 07 C 5248 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:40
250 07 C 5249 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:45
251 07 C 5250 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:50
252 07 C 5251 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 13:55
253 07 C 5252 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:00
254 07 C 5253 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:05
255 07 C 5254 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:10
256 07 C 5255 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:15
257 07 C 5256 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:20
258 07 C 5257 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:25
259 07 C 5258 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:30
260 07 C 5259 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:35
261 07 C 5260 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:40
262 07 C 5261 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:45
263 07 C 5262 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:50
264 07 C 5263 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 14:55
265 07 C 5264 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:00
266 07 C 5265 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:05
267 07 C 5266 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:10
268 07 C 5267 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:15
269 07 C 5268 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:20
270 07 C 5269 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:25
271 07 C 5270 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:30
272 07 C 5271 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:35
273 07 C 5272 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:40
274 07 C 5273 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:45
275 07 C 5274 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:50
276 07 C 5275 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 15:55
277 07 C 5276 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 16:00
278 07 C 5277 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 16:05
279 07 C 5278 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 16:10
280 07 C 5279 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 22.07.2026 16:15
281 07 C 5280 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:00
282 07 C 5281 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:05
283 07 C 5282 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:10
284 07 C 5283 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:15
285 07 C 5284 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:20
286 07 C 5285 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:25
287 07 C 5286 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:30
288 07 C 5287 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:35
289 07 C 5288 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:40
290 07 C 5289 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:45
291 07 C 5290 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:50
292 07 C 5291 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 13:55
293 07 C 5292 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:00
294 07 C 5293 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:05
295 07 C 5294 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:10
296 07 C 5295 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:15
297 07 C 5296 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:20
298 07 C 5297 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:25
299 07 C 5298 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:30
300 07 C 5299 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:35
301 07 C 5300 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:40
302 07 C 5301 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:45
303 07 C 5302 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:50
304 07 C 5303 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 14:55
305 07 C 5304 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:00
306 07 C 5305 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:05
307 07 C 5306 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:10
308 07 C 5307 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:15
309 07 C 5308 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:20
310 07 C 5309 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:25
311 07 C 5310 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:30
312 07 C 5311 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:35
313 07 C 5312 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:40
314 07 C 5313 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:45
315 07 C 5314 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:50
316 07 C 5315 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 15:55
317 07 C 5316 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 16:00
318 07 C 5317 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 16:05
319 07 C 5318 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 16:10
320 07 C 5319 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 23.07.2026 16:15
321 07 C 5320 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:00
322 07 C 5321 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:05
323 07 C 5322 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:10
324 07 C 5323 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:15
325 07 C 5324 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:20
326 07 C 5325 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:25
327 07 C 5326 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:30
328 07 C 5327 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:35
329 07 C 5328 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:40
330 07 C 5329 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:45
331 07 C 5330 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:50
332 07 C 5331 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 13:55
333 07 C 5332 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:00
334 07 C 5333 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:05
335 07 C 5334 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:10
336 07 C 5335 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:15
337 07 C 5336 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:20
338 07 C 5337 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:25
339 07 C 5338 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:30
340 07 C 5339 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:35
341 07 C 5340 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:40
342 07 C 5341 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:45
343 07 C 5342 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:50
344 07 C 5343 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 14:55
345 07 C 5344 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:00
346 07 C 5345 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:05
347 07 C 5346 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:10
348 07 C 5347 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:15
349 07 C 5348 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:20
350 07 C 5349 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:25
351 07 C 5350 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:30
352 07 C 5351 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:35
353 07 C 5352 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:40
354 07 C 5353 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:45
355 07 C 5354 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:50
356 07 C 5355 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 15:55
357 07 C 5356 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 16:00
358 07 C 5357 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 16:05
359 07 C 5358 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 16:10
360 07 C 5359 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 27.07.2026 16:15
361 07 C 5360 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:00
362 07 C 5361 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:05
363 07 C 5362 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:10
364 07 C 5363 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:15
365 07 C 5364 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:20
366 07 C 5365 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:25
367 07 C 5366 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:30
368 07 C 5367 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:35
369 07 C 5368 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:40
370 07 C 5369 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:45
371 07 C 5370 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:50
372 07 C 5371 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 13:55
373 07 C 5372 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:00
374 07 C 5373 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:05
375 07 C 5374 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:10
376 07 C 5375 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:15
377 07 C 5376 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:20
378 07 C 5377 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:25
379 07 C 5378 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:30
380 07 C 5379 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:35
381 07 C 5380 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:40
382 07 C 5381 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:45
383 07 C 5382 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:50
384 07 C 5383 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 14:55
385 07 C 5384 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:00
386 07 C 5385 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:05
387 07 C 5386 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:10
388 07 C 5387 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:15
389 07 C 5388 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:20
390 07 C 5389 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:25
391 07 C 5390 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:30
392 07 C 5391 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:35
393 07 C 5392 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:40
394 07 C 5393 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:45
395 07 C 5394 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:50
396 07 C 5395 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 15:55
397 07 C 5396 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 16:00
398 07 C 5397 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 16:05
399 07 C 5398 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 16:10
400 07 C 5399 780.000,00 TL + KDV 23.400,00 TL 29.07.2026 16:15

İLAN OLUNUR
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02493383