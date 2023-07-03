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Resmi İlanlar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-07-03 00:00:00 -

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İLAN

1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

            Aşağıda tablo halinde belirtilen Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan her biri 6m² yüzölçümlü toplam 258m² yüzölçümlü 43 adet su üstü sporları parkur noktalarının bir bütün halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.
           

Sıra No Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı
1 İber Otel Serra Palace Doğusu
2 Seaden Otel Plajı
3 Çenger Beach Otel Doğusu
4 Pemar Otel Plajı Doğusu
5 Sea World Otel Doğusu
6 Robinson Otel Plajı Batısı
7 Paradise Beach – Aldiana T.K. Ortası
8 Diamond Premium Otel Plajı Doğusu
(Eski Adı: Sorgun Boğaz Mevkii)
9 Bella Luna Otel Doğusu
10 Büyük Plaj Batısı
11 Kumköy Beach Otel Doğusu
12 Crystal Hotel Admiral Resort Batısı
13 Euphoria Palm Beach - Sunis Elite Beach Ortası
14 Selge Beach – Silence Beach Resort Ortası
15 Turan Prince Otel Doğusu
16 Starlight Otel Doğusu
17 İber Otel Palm Garden- Club Nena T.K. Ortası
18 Club Alibey Tatil Köyü Batısı
19 Washington – Lyra Otel Ortası
20 Turkuaz Otel Plajı
21 Club Voyage-Arcanus Side Resort Otel Ortası
22 Sorgun Halk Plajı - Barut Sorgun Sensatori Ortası
23 Blue Waters Otel Plajı Batısı
(Eski Adı: Baklavacı – Blue Waters Otel Ortası )
24 Pegasus World Otel Batısı
25 Magic Life Seven Seas Otel Batısı
26 Maritim Saray- Grand Prestige Otel Plajı Ortası
(Eski Adı: Titreyengöl – 1 Sahili)
27 Kaya Otel Doğusu
28 J'adore Otel Plajı Doğusu
(Eski Adı: Nashira Otel Doğusu)
29 Perissia Otel Doğusu
30 Arum Otel - Sunrise Queen Otel Ortası
31 Hemera Otel - Defne Star Otel Ortası
32 Horus Paradies – Sandy Beach Ortası
33 Side Batı Plajı Batısı
34 Side Beach – Side Star Otel Ortası
35 Miramare Queen – Cesars Otel Plajı Ortası
36 Paloma Ocean Otel Plajı Batısı
(Eski Adı: Paloma Beach Otel Plajı Batısı)
37 Oleander Otel Plajı Doğusu
(Eski Adı: Paloma Beach Resort Otel Plajı)
38 Palm Beach Otel Doğusu
39 Feebeach - Novapark Otel Plajı Ortası
(Eski Adı: Feebeach Otel Plajı)
40 Likya World Links Golf Otel Plajı
41 Sueno Beach – Alibey Otel Ortası
42 Sorgun Boğaz Mevkii-1
43 Sorgun Boğaz Mevkii-2


            2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

            Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 17.940.500,00TL+KDV’dir.

            3-İŞİN SÜRESİ

            Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere kira süresi 3 (üç) yıldır.

            4-GEÇİCİ TEMİNAT

            Geçici teminat bedeli 3 (üç) yıllık muhammen bedelinin %3 tutarındaki 1.614.645,00TL’dir.

            5-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ

            İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümeni toplantı salonunda 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
            6-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER
GERÇEK KİŞİLERDEN;

6.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
6.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
6.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
6.4- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
6.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
6.7 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
6.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
6.9-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,
            6.10- Gerçek kişilerin işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için su üstü sporu faaliyetini yürütebilmek için gerekli araçların /ekipmanların (tekne, ringo, su kayağı, wake board, kano, paraşüt, jet ski, deniz bisikleti v.s.) bulunduğunu gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi,
  6.11- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
  6.12- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
6.13- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
6.14-İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’e kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümenine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada ki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6.15-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

6.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
6.17- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
6.18- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
6.19- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
6.20- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
6.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
6.23- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,
6.24- Tüzel kişilerin işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için su üstü sporu faaliyetini yürütebilmek için gerekli araçların /ekipmanların (tekne, ringo, su kayağı, wake board, kano, paraşüt, jet ski, deniz bisikleti v.s.) bulunduğunu gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi,
6.25- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
6.26- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
6.27 - Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
6.28-İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’e kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümenine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada ki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6.29-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7-TEKLİFLERİN VERİLMESİ

        Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’de kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni Başkanlığına teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

     İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01850980