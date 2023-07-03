ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI



Aşağıda tablo halinde belirtilen Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan her biri 6m² yüzölçümlü toplam 258m² yüzölçümlü 43 adet su üstü sporları parkur noktalarının bir bütün halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.



Sıra No Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı 1 İber Otel Serra Palace Doğusu 2 Seaden Otel Plajı 3 Çenger Beach Otel Doğusu 4 Pemar Otel Plajı Doğusu 5 Sea World Otel Doğusu 6 Robinson Otel Plajı Batısı 7 Paradise Beach – Aldiana T.K. Ortası 8 Diamond Premium Otel Plajı Doğusu

(Eski Adı: Sorgun Boğaz Mevkii) 9 Bella Luna Otel Doğusu 10 Büyük Plaj Batısı 11 Kumköy Beach Otel Doğusu 12 Crystal Hotel Admiral Resort Batısı 13 Euphoria Palm Beach - Sunis Elite Beach Ortası 14 Selge Beach – Silence Beach Resort Ortası 15 Turan Prince Otel Doğusu 16 Starlight Otel Doğusu 17 İber Otel Palm Garden- Club Nena T.K. Ortası 18 Club Alibey Tatil Köyü Batısı 19 Washington – Lyra Otel Ortası 20 Turkuaz Otel Plajı 21 Club Voyage-Arcanus Side Resort Otel Ortası 22 Sorgun Halk Plajı - Barut Sorgun Sensatori Ortası 23 Blue Waters Otel Plajı Batısı

(Eski Adı: Baklavacı – Blue Waters Otel Ortası ) 24 Pegasus World Otel Batısı 25 Magic Life Seven Seas Otel Batısı 26 Maritim Saray- Grand Prestige Otel Plajı Ortası

(Eski Adı: Titreyengöl – 1 Sahili) 27 Kaya Otel Doğusu 28 J'adore Otel Plajı Doğusu

(Eski Adı: Nashira Otel Doğusu) 29 Perissia Otel Doğusu 30 Arum Otel - Sunrise Queen Otel Ortası 31 Hemera Otel - Defne Star Otel Ortası 32 Horus Paradies – Sandy Beach Ortası 33 Side Batı Plajı Batısı 34 Side Beach – Side Star Otel Ortası 35 Miramare Queen – Cesars Otel Plajı Ortası 36 Paloma Ocean Otel Plajı Batısı

(Eski Adı: Paloma Beach Otel Plajı Batısı) 37 Oleander Otel Plajı Doğusu

(Eski Adı: Paloma Beach Resort Otel Plajı) 38 Palm Beach Otel Doğusu 39 Feebeach - Novapark Otel Plajı Ortası

(Eski Adı: Feebeach Otel Plajı) 40 Likya World Links Golf Otel Plajı 41 Sueno Beach – Alibey Otel Ortası 42 Sorgun Boğaz Mevkii-1 43 Sorgun Boğaz Mevkii-2



2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ



Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 17.940.500,00TL+KDV’dir.



3-İŞİN SÜRESİ



Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere kira süresi 3 (üç) yıldır.



4-GEÇİCİ TEMİNAT



Geçici teminat bedeli 3 (üç) yıllık muhammen bedelinin %3 tutarındaki 1.614.645,00TL’dir.



5-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ



İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümeni toplantı salonunda 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN;



6.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

6.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

6.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

6.4- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

6.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

6.7 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

6.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

6.9-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,

6.10- Gerçek kişilerin işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için su üstü sporu faaliyetini yürütebilmek için gerekli araçların /ekipmanların (tekne, ringo, su kayağı, wake board, kano, paraşüt, jet ski, deniz bisikleti v.s.) bulunduğunu gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi,

6.11- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

6.12- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

6.13- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

6.14-İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’e kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümenine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada ki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6.15-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.



TÜZEL KİŞİLERDEN;



6.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

6.17- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

6.18- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

6.19- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

6.20- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

6.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

6.23- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,

6.24- Tüzel kişilerin işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için su üstü sporu faaliyetini yürütebilmek için gerekli araçların /ekipmanların (tekne, ringo, su kayağı, wake board, kano, paraşüt, jet ski, deniz bisikleti v.s.) bulunduğunu gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi,

6.25- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

6.26- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

6.27 - Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

6.28-İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’e kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümenine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada ki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6.29-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.



İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.



7-TEKLİFLERİN VERİLMESİ



Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20.07.2023 Perşembe günü saat 15:00’de kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni Başkanlığına teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.



8-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI



İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.



9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01850980