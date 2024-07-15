ANTALYA 6 .ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2017/195

KARAR NO : 2023/129

Mahkememizin 09/02/2023 tarih ve 2017/195 Esas, 2023/129 Karar sayılı ilamı ile sanık Mohammad Ashourı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan TCK'nın 265/1, 265/3, 43/1, maddeleri uyarınca verilen 10 ay hapis cezasının 5271 sayılı CMK'nın 231/5. Maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 1.600,25 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup,tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen sanık Mohammad Ashourı (Alı Asghar oğlu, 15/06/1984 Tehran doğumlu, L33377978 pasaport nolu) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere, itiraz yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 11/07/2024

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Basın No: ILN02061422