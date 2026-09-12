ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/853

KARAR NO : 2026/190

Davacı GİZEM PAKSOY tarafından davalı MURAT PAKSOY aleyhine mahkememize açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar ile;

HMK 119/1,HMK 119/2 maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verildiği, davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesinde mahkememiz kararının kaldırılarak yargılamanın yeniden yapılmasını talep etmiştir.

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davanın reddi kararına karşı istinaf yasa yolu açık olduğu,

İstinaf başvuru dilekçesine karşıda iki hafta içinde istinafa cevap ibraz edileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere davalı MURAT PAKSOY'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02546339