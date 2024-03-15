ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 1995/492 Esas
KARAR NO : 1998/296
DAHİLİ DAVALI : Füsun Çamlıoğlu
Davacı tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçesi bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde ise temyiz dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızın ihtar olunmakla tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/01/2024
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Basın No: ILN02002144