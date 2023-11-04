ANTALYA 5. AĞIRCEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2019/452

KARARNO: 2023/283



Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, İnsan Ticaret Yapma suçlarından Sanıklar Alexandru Stoıan, Anatolii Chırıac, Bülent Avcu, Hanifi Akın, İbrahim Fidan, İsmail Çalışkan, İsmail Levent Ermanotan, Kadir Özmercan, Kervan Tanık, Mehmet Can, Mehmet Leblebici, Mustafa Özdağ, Nihat Hantik, Yılmaz Akalp haklarında mahkememize açılan dava sonunda; mahkememizin 13/07/2023 tarih, 2019/452 esas, 2023/283 karar sayılı kararı ile Sanıklar Alexandru Stoıan, Anatolii Chırıac, Bülent Avcu, İsmail Levent Ermanotan, Mustafa Özdağ, Kervan Tanık ve Mehmet Can'ın atılı suçlardan beraatlerine, Sanık Hanifi Akın'ın fuhuşa aracılık suçundan iki kez 3 yılhapis, 600 TL. Adli para cezası cezalandırılmasına, Sanık Yılmaz Akalp'in fuhuşa aracılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis, 740 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık Nihat Hantik'in fuhuşa aracılık suçundan 3 yıl hapis, 600 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın TCK 58. Maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği, Sanık Mehmet Leblebici'nin fuhuşa aracılık suçundan iki kez 3 yıl hapis, 600 TL. Adli para cezası, iki kez 3 yıl 9 ay hapis 740 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezaların TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, Sanık İsmail Çalışkan'ın fuhuşa aracılık suçundan üç kez 3 yıl hapis, 600 TL. Adli para cezası , beş kez 3 yıl 9 ay hapis, 740 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına,Sanık Kadir Özmercan'ın fuhuşa aracılık suçundan beşkez 3 yıl hapis, 600 TL. Adli para cezası, bir kez 3 yıl 9 ay hapis, 740 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık İbrahim Fidan'ın fuhuşa aracılık suçundan iki kez 4 yıl hapis, 800 TL. Adli para cezası,dörtkez 3 yıl hapis, 600 TL. Adli para cezası,ile cezalandırılmasına karar verildiği, haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklar ve sanık müdafiileri tarafından karara karşı istinaf yoluna başvurulduğu,kararın ve istinaf dilekçelerinin tüm araştırmalara rağmen Mağdurlar ŞEYMA İSİMLİ BAYAN (açık kimliği bilinmiyor) , AIGERIM ESENKELDIEVA, , ALINA AKMATOVA, ALINA DIRING, ANA MARIA REBEJA, ANASTASİYA ALADZYEVA, AZADA ISRAFILOVA, BALNUR NUSSYPKHANOVA, CHAIMA QASSAB, CRISTINA COJOCARI, DARİA ANTONOVA, ECATERINA CUDINOVA, ELENA BUBUCİ, GULNARA ZAIDULLINA, GULNOZAKHON SODIKOVA, JAHAN KADYROVA, JAMİLA NURİYEVA, KHRYSTYNA YATSENKO, LAURA ZANTOREYEVA, MADINA RAKHMONOVA, MILANA SOKOLETS, NADEJDA MALEARCIUC, NASTASSIA SPIZHARNAYA, OUMAIMA WAJIB, SARA ZETATI, TATIANA HERJOVA, TETIANA KRAVCHENKO, VALENTINA SARKISOVA, VALERİİA KHARA, YULIIA YELISIEIEVA, YULIIA YATSENKO'yatebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda" ibaresi gereğince bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 01/11/2023

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Basın No: ILN01923347