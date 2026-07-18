ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

Esas No : 2022/851

Karar No : 2024/1165

Mahkememizin 07/10/2024 tarih ve 2022/851-2024/1165 E.K. sayılı ilâmı ile sanık Daufit ve Alfia oğlu, 01/01/1988 RUSYA doğumlu RUSTAM SHAKIROV hakkında, 07.06.2022 tarihinde işlediği iddia edilen Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçu nedeniyle eylemlerine uyan C.M.K.'nin 223/5. maddesi gereğince sonuç olarak 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, yapılan yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiş olup, ilgili karara karşı Katılan vekilinin 20.03.2025 tarihli dilekçesi ile İstinaf talebinde bulunulmuştur.

Kararın ve İstinaf talebinin sanığın yargılama aşamasında tebliğe yarar açık adres bildirmemesi nedeniyle tebliğinin sağlanamadığı, yapılan araştırma neticesinde de yeni bir adres tespit edilemediği, TK'nin 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince İLÂNEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün İstinaf incelemesine gönderilerek kesinleşeceği İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02511695