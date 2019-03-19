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Anneler, ’Zafere Götüren Analar’ oyunu ile izleyici karşısına çıktı

Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Zafere Götüren Analar isimli oyun ile izleyici karşısına çıktı.

19 Mart 2019 Salı 16:22
Anneler, ’Zafere Götüren Analar’ oyunu ile izleyici karşısına çıktı

Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Zafere Götüren Analar isimli oyun ile izleyici karşısına çıktı.


Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırladığı Zafere Götüren Analar isimli özel oyun ile sahne aldı. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Genel sanat yönetmenliğini Hafize Erdoğan’ın, ses-ışık tasarımını ise Zeynep Kayamaz’ın üstlendiği oyunda anneler, salonu dolduranlara duygusal bir gece yaşattı. Oyunda, Türk ordusu Çanakkale Zaferi’ni kazanırken; fedakar Türk kadınının da Çanakkale Savaşı sürecinde, cephede erkekle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de mücadeleye verdiği destek konu alındı.


Çanakkale Zaferi’nden görseller eşliğinde sahnelenen oyun, salonu dolduran Eskişehirlilerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:22
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